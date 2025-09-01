PREFEITA EMÍLIA CORRÊA LANÇA PROJETO QUE VAI GARANTIR 1.400 EXAMES GRATUITOS PARA A SAÚDE DA MULHER

Na manhã desta segunda-feira, 1º, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou da solenidade de lançamento do projeto “SIM – Saúde Integrada da Mulher”, realizada no estacionamento do Hospital Nestor Piva.

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres a consultas e exames preventivos, fundamentais para o diagnóstico precoce e o combate a doenças que mais afetam a saúde feminina.

O SIM terá duração de 45 dias úteis e vai disponibilizar 1.400 exames gratuitos, com capacidade para atender até 120 mulheres por dia. Serão ofertados quatro exames fundamentais, sendo ultrassonografia Mamária, Ultrassonografia Transvaginal, Ultrassonografia de Tireoide e Punção de Tireoide.

A prefeita Emília Corrêa destacou que o programa simboliza o compromisso da gestão em melhorar a saúde preventiva e a valorização da vida da população de Aracaju. “Este é um passo importante para que as mulheres de Aracaju tenham mais qualidade de vida. Nosso compromisso é garantir que cada uma delas tenha acesso a serviços de saúde dignos, sem barreiras, com respeito e cuidado em cada detalhe. Estamos trabalhando para que a prevenção seja prioridade e para que nenhuma mulher deixe de ter atendimento por falta de oportunidade. Estar aqui hoje, tendo a oportunidade de diminuir os dados relacionados aos problemas de saúde da mulher, é mais do que uma ação de gestão, é ser, de fato, instrumento de transformação na vida das pessoas.”, afirmou.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, ressaltou a importância da união de esforços para fortalecer a rede de atenção. “Quando unimos forças, conseguimos ampliar o alcance das nossas ações. As parcerias que firmamos são fundamentais para melhorar os números da saúde em Aracaju, garantindo que mais mulheres tenham acesso às consultas e exames preventivos. Esse trabalho integrado fortalece a rede de atenção e nos permite avançar no cuidado com a saúde da mulher de forma concreta e efetiva”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação Social, Ricardo Marques, lembrou que reduzir as filas de exames era um dos grandes desafios da gestão. “As mulheres sempre nos procuravam nas unidades porque precisavam de exames como mamografia, transvaginal e de tireoide. Esse mutirão é um passo importante para diminuir essa demanda e não será o único. Em paralelo, já lançamos outro mutirão voltado a exames de vista e cirurgias, fruto de uma emenda impositiva que apresentei enquanto vereador. Em pouco tempo de gestão, estamos vendo resultados concretos, e isso só é possível porque a prefeita Emília está comprometida em transformar a realidade da saúde”, destacou.

O presidente do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), Hebert Lobo, também ressaltou a relevância da ação. “Todos os anos, cerca de 658 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama em nossa capital. Se nada for feito, aproximadamente 40 delas podem perder a vida. Esses números demonstram a importância desse esforço conjunto entre o IGC, a Secretaria Municipal da Saúde e a Prefeitura de Aracaju. Nosso compromisso é trabalhar com dedicação, energia e responsabilidade para que essas projeções não se tornem realidade e para que nenhuma dessas mulheres venha a falecer por falta de prevenção e cuidado.”

Ele acrescentou que a iniciativa vai além do combate ao câncer de mama. “Também vamos atuar na prevenção e combate ao câncer de endometriose, cuja incidência deve crescer 20% nos próximos dez anos, e ao câncer de tireoide, que atinge cerca de 83% das mulheres diagnosticadas. Esses dados são duros, mas necessários, porque deixam claro o tamanho do desafio que temos pela frente e a urgência de agir com firmeza e união”, completou.

Representando a comunidade, Maria José Medeiros destacou a importância da ação para as mulheres aracajuanas. “É muito importante ver a Prefeitura olhando para a saúde da mulher com tanto cuidado. Ações como essa fazem diferença na vida de muitas famílias, porque nem sempre conseguimos marcar exames com facilidade. Ter essa oportunidade perto da gente traz esperança e mostra que a gestão está preocupada em cuidar da população de verdade”, disse.

Estiveram presentes na solenidade os secretários municipais de Governo, Itamar Bezerra, de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, a presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Melissa Rolemberg, a coordenadora do Procon, Rosineide Araujo e o comandante da Guarda Municipal, Ricardo Silva. Os vereadores Isaac Silveira e Marcel Azevedo, além do deputado estadual Georgeo Passos também participaram do evento.

Foto Ronald Almeida – secom PMA