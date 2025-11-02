PREFEITA EMÍLIA CORRÊA PRESTIGIA FINAL DA SUPERCOPA SERIGY E REFORÇA COMPROMISSO COM O ESPORTE FEMININO

A prefeita Emília Corrêa, prestigiou neste sábado, 1°, a grande final da Supercopa Serigy de Futebol Amador, na categoria feminina, entre as equipes de Aracaju e Pedrinhas.

O jogo, que aconteceu na Arena Bastistão, foi marcado por muita expectativa, talento e espírito esportivo, evidenciando o crescimento atual e a força do futebol feminino em Sergipe.

Durante o evento, a prefeita destacou a importância de valorizar o esporte como instrumento de inclusão, superação paradigmas e transformação social, especialmente, no atual cenário em que as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço dentro dos campos. “Essas meninas são super talentosas, só precisavam de incentivo e de estrutura. E a gestão tem chegado junto nesse sentido, verdadeiramente. Não só em discurso. A gente vai muito além”, pontuou.

Em seu depoimento, Emília fez questão de frisar e citar como exemplo a materialização do compromisso da gestão nesse sentido, ao inaugurar, recentemente, a “Arena Delas” o primeiro campo de futebol exclusivamente feminino do Brasil, inaugurado em Aracaju, no Parque da Sementeira. “Ali é espaço que representa respeito, conquista e valorização das mulheres no esporte. É mais do que um campo: é um símbolo de igualdade e oportunidade. No mundo todo, só existem dois campos exclusivos para as meninas treinarem, um fica nos Estados Unidos, o outro, aqui. Isso já diz muito do que pretendemos fazer no futuro”, afirmou.

Já para o Secretário Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), Aquiles Silveira a Prefeitura inova por, em tão pouco tempo, investir tanto no futebol feminino. “Apesar de ser promovida pelo Governo de Sergipe, a gestão municipal, por meio da Sejesp, entrou com toda a estrutura,investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, fisioterapeutas, água e toda estrutura nunca vista antes, tanto do masculino, quanto do feminino. Mostrando toda a preocupação da prefeita Emília Corrêa em tratar de forma igualitária o esporte. Estamos muito felizes, por ter contribuído, de certa forma, para que elas pudessem chegar até aqui e finalizar com êxito em uma copa tão difícil. A gestão da prefeita, em poucos meses, está fazendo história também no esporte”, concluiu.

Foto: Felipe Bass