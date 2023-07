Prefeito Alberto Macedo sanciona Lei que garante o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem na Barra dos Coqueiros

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, sancionou, nesta quinta-feira, 20, a Lei que assegura o pagamento do Piso Nacional dos profissionais da enfermagem que atuam no Município. O ato, que ocorreu na sede da prefeitura, é mais uma demonstração do compromisso e atenção do gestor com as pautas das categorias do funcionalismo público.

Com a assinatura, a Barra dos Coqueiros se torna o primeiro município de Sergipe a assegurar o pagamento do Piso a toda categoria da enfermagem. “É com muita alegria que assino esta Lei que garante o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. São profissionais que desempenham um papel essencial nos atendimentos de saúde. Algo que ficou ainda mais evidente na pandemia”, afirmou Alberto Macedo.

O prefeito destacou o empenho da gestão para viabilizar que os enfermeiros da rede municipal recebam o Piso. “Desde que a Lei foi aprovada, buscamos os meios para garantir que os profissionais da enfermagem que atuam na Barra dos Coqueiros recebessem o Piso. Encaminhamos o projeto para a Câmara de Vereadores e hoje estamos dando o passo final para que o Piso da Enfermagem seja cumprido”, ressaltou.

O compromisso do prefeito Alberto Macedo com a categoria foi reconhecido pelo Conselho Regional de Enfermagem – Coren/SE. “A Barra dos Coqueiros se torna modelo não só para Sergipe, mas para todo o Brasil. Passa a ser o primeiro município do estado a cumprir à risca a Lei do Piso Nacional da Enfermagem, valorizando toda a categoria, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Parabéns ao prefeito por ter encarado esse desafio, assumido o compromisso desde as primeiras reuniões e hoje estar cumprindo o que foi acordado”, salientou o conselheiro do Coren, Marcel Azevedo.

Fonte e foto assessoria