PREFEITURA ALERTA QUE APENAS 33% DO PÚBLICO-ALVO TOMOU A 2ª DOSE DA VACINA CONTRA A DENGUE EM ARACAJU

Somente 33,85% dos aracajuanos voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a dengue. Diante disto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça a necessidade de pais e responsáveis levarem as crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, para completarem o esquema vacinal.

Na capital, das 7.428 pessoas que receberam a primeira dose, há três meses ou mais, apenas 2.515 pessoas retornaram para tomar a segunda dose. Com a chegada do verão, em dezembro, existe uma preocupação com as doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, pois o desenvolvimento do Aedes aegypti é acelerado quando se tem um clima mais quente. Em temperaturas elevadas, a larva pode levar somente sete dias para se transformar em mosquito.

“É preciso aumentar o número de pessoas imunizadas, e a vacina da dengue é um imunizante confiável e uma forma segura de proteger crianças e adolescentes contra essa doença. Também, ressalto que as pessoas podem contrair a dengue diversas vezes ao passar do tempo, mas a vacina irá proteger contra as formas graves da doença”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro.

Esquema vacinal

Segundo a coordenadora, é importante lembrar que o esquema vacinal requer um intervalo de três meses, e a população precisa ficar atenta à caderneta de vacinação para garantir a imunização completa das pessoas.

“A vacina da dengue é administrada em duas doses. Para a aplicação da D2, é preciso o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema de vacinação. Após infecção pelo vírus da dengue é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal. Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença. Esse intervalo não prejudica a resposta imunológica para a complementação do esquema vacinal, não sendo necessário reiniciá-lo”, explica Larissa.

A coordenadora reforça, ainda, que para se vacinar é necessário apresentar documento de identificação, cartão de vacina, termo de autorização e um comprovante de residência de Aracaju que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável.

“Após a aplicação da vacina contra a dengue, os efeitos colaterais que poderão surgir são leves e incluem dor no local da injeção, vermelhidão ou um pequeno inchaço. Esses eventos são mais frequentes após a primeira dose, variando de intensidade leve a moderada, tendo resolução entre um a três dias. A dor no local da vacina poderá aparecer com mais frequência no dia da vacinação, enquanto a vermelhidão e o edema no dia seguinte à administração da vacina”, salienta a coordenadora.

Estratégia de vacinação

Umas das estratégias contra a dengue foi o projeto “Educação e Imunização: protegendo e educando nossos jovens”, uma ação articulada entre as secretarias municipais da Saúde (SMS) e da Educação (Semed), com o objetivo de fazer chegar a proteção ao público alvo e otimizar a proximidade da escola a uma das 45 Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas pela capital.

“Embora haja a vacinação dentro das escolas, através do Programa Saúde na Escola [PSE], a vacina contra a dengue deve ser administrada nas dependências da unidade de saúde pela equipe da SMS, que observa os estudantes até 30 minutos após a imunização. Por isso, a Semed disponibilizou ônibus com 30 alunos por grupo para a realização da vacinação nas USFs”, completa Larissa.

Pontos de vacinação e documentos

O imunizante contra a dengue está disponível nas 45 Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Destas, 20 funcionam em horário estendido, das 8h às 18h30 que são: Antônio Alves (bairro Atalaia); Augusto Franco (bairro Farolândia); Ministro Costa (Conj. Jardim Esperança); Dona Sinhazinha (bairro Grageru); Ávila Nabuco (Conj. Médidi); Niceu Dantas (bairro Mosqueiro); Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); Joaldo Barbosa (bairro América); Manoel de Souza (Conj. Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); Cândida Alves (bairro Santo Antônio); Dona Jovem (bairro Industrial); Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte); José Machado (bairro Santos Dumont); José Calumby Filho (bairro Jardim Centenário); Onésimo Pinto (bairro Jardim Centenário); Fernando Sampaio (bairro Castelo Branco); Humberto Mourão e Geraldo Magela (bairro Orlando Dantas).

Outras três funcionam em horários especiais: USF José Augusto Barreto (Japãozinho) das 8h às 16h; USF Celso Daniel (Santa Maria) das 8h às 15h30; e USF Roberto Paixão (17 de Março) das 8h às 15h30.

