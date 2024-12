PREFEITURA ALTERA OFERTA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, conforme as novas diretrizes do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a vacina contra a covid-19 agora integra o Calendário Nacional de Imunização para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos acima de 60 anos e gestantes.

De acordo com a coordenadora de imunização da SMS, Larissa Ribeiro, o Ministério implementou três vacinas em uso no Brasil: Zalika, Pfizer e a XBB da Moderna. “A XBB da Moderna e a Pfizer podem ser administradas em crianças menores de 5 anos e adultos, enquanto a Zalika é exclusiva para maiores de 12 anos. A vacina contra a covid-19 agora faz parte do Calendário Nacional de Imunização também para gestantes e idosos. As gestantes receberão uma dose por gestação, enquanto os idosos serão vacinados a cada seis meses”, destaca Larissa.

Grupo especial e esquema vacinal

Segundo a coordenadora, o grupo prioritário teve a nomenclatura alterada, passando a se chamar grupo especial, fazendo parte dele as pessoas vivendo em instituições de longa permanência; pessoas imunocomprometidas; indígenas vivendo em terra indígena; indígenas vivendo fora da terra indígena; ribeirinhos; quilombolas; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

“As pessoas do grupo especial serão vacinadas anualmente, exceto os imunocomprometidos, que receberão doses a cada seis meses. O objetivo principal da vacinação deste grupo é reduzir casos graves e óbitos por covid-19. Para comprovar o status de imunocomprometido, será possível a apresentação de medicamentos em uso ou resultados de exames ou receitas médicas ou relatórios, declarações médicas ou qualquer outro documento que evidencie a situação do indivíduo. Os imunocomprometidos que estão com o esquema de vacinação completo deverão receber duas doses de vacinas covid-19 com intervalo de seis meses entre as doses”, disse.

Locais de vacinação

A Rede de Atenção Primária (Reap) é composta por 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) e todas possuem salas de vacinação, as quais aplicam as doses de rotina preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização. Das 45 USFs, 20 ofertam horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Estão disponíveis em horário estendido as seguintes USFs: Antônio Alves (bairro Atalaia), Augusto Franco (bairro Farolândia), Ministro Costa (Conj. Jardim Esperança), Dona Sinhazinha (bairro Grageru), Ávila Nabuco (Conj. Médidi), Niceu Dantas (bairro Mosqueiro), Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo), Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (bairro América), Manoel de Souza (Conj. Sol Nascente), Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos), Cândida Alves (bairro Santo Antônio), Dona Jovem (bairro Industrial), Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), José Machado (bairro Santos Dumont), José Calumby Filho (bairro Jardim Centenário), Onésimo Pinto (bairro Jardim Centenário), Fernando Sampaio (bairro Castelo Branco)m, Humberto Mourão e Geraldo Magela (bairro Orlando Dantas).

