PREFEITURA DE ARACAJU INICIA FASE DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Pais ou responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino da capital, que desejam que estes permaneçam na escola em que estudam no ano letivo 2025, já podem realizar a renovação da matrícula.

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), disponibilizará esta fase até o dia 29 de dezembro em todas as 79 escolas do município e para todas as modalidades: da creche à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A renovação da matrícula é rápida e simples: pais, responsáveis legais ou alunos com 18 anos de idade ou mais devem dirigir-se à secretaria da escola em que está matriculado para assinar o documento de confirmação e, se necessário, entregar documentações pendentes, que precisem de atualização ou o que cada unidade de ensino está solicitando, como, por exemplo, fotos 3×4 para a carteirinha escolar. Após esta fase, quem não renovou e mesmo assim optar por continuar na mesma escola deverá aguardar o processo de busca por vagas para alunos novos, em 2025.

Diretor do Departamento de Educação Básica (DEB), Evilson Nunes ressalta que a renovação é a única fase da matrícula exclusivamente presencial, precisando que o pai ou responsável compareça à unidade escolar. Por isso, segundo ele, ela é mais longa, garantindo que a família tenha tempo hábil para ir à escola e garantir a permanência do aluno no ano seguinte.

“Nesta fase de renovação de matrícula, os responsáveis pelos alunos precisam comparecer à escola para informar que seu filho deve permanecer naquela mesma unidade escolar no ano letivo 2025. Eles podem fazer isso sem enfrentar filas, a qualquer momento do dia, quando vão levar ou buscar o filho”, destaca o diretor.

O processo de matrícula para 2025 foi iniciado apresentando o cronograma aos gestores escolares das escolas da rede o cronograma. O diretor do DEB se reuniu com gestores escolares, na manhã desta terça-feira, 26, para dialogar sobre detalhes desta fase e as demais.

“Todo final de ano reforçamos os detalhamentos de cada fase para que o gestor escolar esteja ciente de tudo que deve ser adotado com relação aos documentos necessários. Este ano, o cronograma de matrícula se inicia com a atual gestão, mas terá sua continuidade com a nova, que assumirá a Secretaria da Educação em janeiro. Isto pede um ponto de atenção maior dos diretores, que precisam estar cientes de todos os detalhes, bem como datas, procedimentos de aberturas de novas turmas e etc”, expressa Evilson.

Demais fases da matrícula

Após a fase de renovação de matrícula, a Semed disponibilizará a de transferência interna. É um período direcionado a quem já é aluno de uma escola municipal de Aracaju e deseja ser transferido para outra unidade de ensino da rede.

Esta fase será dividida em duas etapas: a primeira, dedicada a estudantes público-alvo da educação especial, nos dias 6 e 7 de janeiro, com entrega das documentações na escola até o dia 8; e para os demais alunos, dias 9 e 10, com entrega dos documentos até o dia 14.

Nos dias 16 e 17 de janeiro estarão disponíveis as matrículas para alunos novos público-alvo da educação especial; com entrega dos documentos até o dia 21. E dias 23 e 24/01 para os demais, com documentação a ser levada até o dia 28. Com exceção da renovação, todas as etapas devem ser realizadas através de cadastro no Portal da Matrícula.

Os números de telefones que estarão disponíveis à Comunidade Escolar para prestar esclarecimentos e/ou dirimir dúvidas em tempo real são 79 3179-1574 / 98106-2969 e 9 8166-7342 (WhatsApp).

Foto: Marcelle Cristinne