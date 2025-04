PREFEITURA DE ARACAJU INICIA NESTA SEGUNDA-FEIRA A VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Começou nesta segunda-feira (07), a vacinação de crianças e professores nas escolas da rede municipal de ensino de Aracaju. A ação é promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da Educação (Semed), como parte do Programa Saúde na Escola (PSE) para o biênio 2025-2026.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal entre os alunos e profissionais da educação, com ênfase inicial na Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe).

A imunização será realizada diretamente nas unidades escolares, nos turnos da manhã e da tarde, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. O público-alvo da campanha contra a influenza inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) e professores da rede municipal. Para a imunização de crianças, é necessário apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, cartão de vacina original e documento de identificação. Já para os adultos, é exigido apenas o cartão de vacina e documento de identidade.

Segundo Aline Guimarães, referência técnica do PSE em Aracaju, a vacinação nas escolas é uma estratégia para alcançar um público que muitas vezes encontra dificuldades para comparecer às unidades de saúde. “É uma forma de facilitar o acesso. Muitos pais não conseguem levar os filhos para vacinar por conta da rotina de trabalho. Então, levar a vacina até o ambiente escolar amplia a cobertura e protege toda a comunidade escolar”, explica.

Ela enfatiza a importância de se agir com responsabilidade. “Nós precisamos de um trabalho de mobilização entre os pais e responsáveis para que eles assinem esse termo de autorização, porque não depende da presença deles para a criança tomar a vacina, depende da assinatura do termo de autorização e do envio da documentação que é necessária para vacinação”, alertou.

Além da proteção contra a influenza, todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização estarão disponíveis nas escolas, com exceção da vacina contra a dengue, que continua sendo aplicada apenas nas Unidades de Saúde da Família (USFs). “Nosso foco é atingir 100% dos alunos com a atualização vacinal. A imunização é uma ferramenta importante para prevenir doenças e manter um ambiente escolar mais seguro para todos”, ressaltou Aline.

O Programa Saúde na Escola é uma iniciativa federal em parceria com estados e municípios, voltada à prevenção, promoção e atenção à saúde de estudantes da rede pública. A vacinação nas escolas é uma das estratégias adotadas para facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal no município.

Por Ascom/SMS – Foto: Sérgio Silva