PREFEITURA DE ARACAJU JÁ REALIZOU CERCA DE SETE MIL ATENDIMENTOS NO GRIPÁRIO ESTE ANO, DIZ SMS

Uma das estratégias do plano de contingência para síndromes gripais da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), é o funcionamento do Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais (Gripário), localizado no bairro Coroa do Meio, que segue atendendo de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O local registrou, de janeiro até o momento, 6.988 atendimentos.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Primária (REAP), Anne Sousa, o espaço é prioritário para os casos de doenças como influenza, covid, síndrome respiratória e arboviroses, atendendo a demanda da sazonalidade e auxiliando a desafogar as urgências.

“O Centro é voltado para sintomas leves ou moderados de síndromes gripais e as pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos, seguem sendo a principal preocupação porque são as que têm maior propensão a ter um quadro mais sensível. No entanto, qualquer pessoa que apresentar sintomas leves e moderados de doenças respiratórias pode se dirigir ao Gripário”, destaca Anne Sousa.

Sintomas e fluxo de atendimento

Casos de infecção aguda do sistema respiratório que acomete as vias aéreas superiores, como garganta e nariz, causando febre acompanhada de, pelo menos, outro sintoma respiratório, como tosse ou dor de garganta, devem ser tratados no Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais.

“Para ser atendido no local, cujo serviço é porta aberta, é indispensável apresentar um documento oficial com foto, a carteira do SUS e o comprovante de residência de Aracaju. A unidade está localizada na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, bairro Coroa do Meio, e dispõe de salas de triagem e observação, farmácia, consulta de enfermagem e consulta médica”, explica Anne.

Casos graves

Em casos mais graves, se os sintomas persistirem ou piorarem, a pessoa deve ser levada a uma urgência. Se estiver com dificuldade de respirar a ponto de fazer um esforço respiratório importante, ou seja, que está cansando, como se tivesse acabado de correr, que esteja com mais de três dias de febre e, entre os períodos da febre, ficar mais hipoativa e há mais de 24 horas sem se alimentar porque não consegue comer nada, ou então crianças pequenas que estejam extremamente irritadas e chorosas, isso são sinais de gravidade. Nestas situações, é preciso mesmo levar aos hospitais Fernando Franco (Zona Sul) e Nestor (Zona Norte) que estão aptos a atender sintomas graves e à disposição 24h.

Foto assessoria

Por Thamires Fonseca