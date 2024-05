PREFEITURA FINALIZA COLETA DO TERCEIRO LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO DO AEDES AEGYPTI DO ANO, EM ARACAJU

A coleta do terceiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) deste ano foi iniciada na última segunda-feira (06) e finalizada nesta sexta-feira (10), pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O Levantamento é fundamental para analisar os bairros com maior incidência do mosquito e, com isso, intensificar as ações de combate ao vetor responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya na capital sergipana.

“Por ano, a Prefeitura realiza seis LIRAa, um a cada dois meses. O levantamento é uma amostragem da situação atual dos bairros, e com base nos números a gente pode avaliar as ações que foram feitas, tendo o indicativo se o trabalho surtiu efeito, se as áreas apresentadas tiveram redução dos índices após as ações realizadas e como está a situação da cidade de um modo geral. Com esses resultados conseguimos visualizar e programar as próximas ações, direcionando-as de forma mais precisa”, explica o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana.

Visitas e inspeções

Os agentes de combate às endemias (ACEs) realizaram a coleta durante esta semana, visitando as residências e realizando inspeções em locais com potencial de se tornarem focos do mosquito, a exemplo de reservatórios de água, vasos de planta, ralos, terrenos e pneus.

“Neste período, com intensas chuvas seguidas por uma onda de calor, a temperatura não diminuiu, a cidade continuou quente e isso aumenta muito os criadouros e depósitos com água parada por conta das chuvas, daí a importância da intensificação do cuidado e a observação com os prováveis locais de armazenamento de água. Se cada cidadão fizer a sua parte, a gente consegue eliminar os focos da dengue”, ressalta Jeferson.

Depois da coleta

Após a coleta nas residências, o passo seguinte é o envio das amostras para análise no laboratório do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). “Uma vez confirmado ser de larvas do aedes, esse dado é inserido no índice de infestação. Ao coletar a amostra, também é eliminado o foco para interromper o ciclo de reprodução do mosquito. Com esta coleta, a gestão municipal consegue mapear os bairros e nortear as ações de combate, garantindo, dessa forma, resultado de indicadores de médio risco para infestação no município, conforme apontou os dois últimos levantamentos divulgados este ano. Em breve serão divulgados os dados deste terceiro LIRAa de 2024″ reforça Jeferson.

Continuação do cronograma semanal

Paralelo ao trabalho de coleta do LIRAa, os agentes executam o cronograma semanal de ações de combate ao Aedes, com as visitas dos agentes, a coleta de pneus, a aplicação do fumacê costal e a realização de mutirões.

“Neste sábado, 11, o mutirão de combate ao Aedes será no bairro Centro. Esta ação complementa as atividades diárias dos agentes de endemias, porém com mais intensidade por termos a parceria com a Emsurb na limpeza dos terrenos baldios e outros locais com excesso de resíduos que acumulam água. Nos mutirões, os agentes verificam de casa em casa, os quintais, reservatórios, além de reforçarem as orientações para que as pessoas observem melhor a presença de criadouros em casa. Precisamos da participação de toda população, e esta força-tarefa entre trabalhadores e a população aumenta ainda mais a conscientização e responsabilidade, pois se cada um fizer a sua parte, juntos eliminaremos os focos da dengue”, completa o gerente.

