Presidência e Diretorias da Deso iniciam planejamento para mapear localidades que precisam combater furtos de água

A ação que terá a parceria da SSP, acontecerá nos próximos dias, em regiões que apresentam maiores problemáticas relacionadas ao desvio de água, gerando o desabastecimento da população

Desvios de água são perdas gigantescas, e essas perdas consequentemente deixam o sistema vulnerável, fazendo com que a população não seja atendida de forma adequada. É essa a preocupação da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso e todo o seu corpo técnico, que já está em planejamento avançado para coibir esses furtos de águas em várias regiões do Estado. A presidência, juntamente com a Diretoria de Manutenção e Operação, a Assessoria Técnica Comercial Financeira e gerentes de várias unidades, estiveram reunidos na manhã da quinta-feira, 13, para traçar de forma precisa, o planejamento das localidades que precisam combater essas ações.

Com base no acordo de cooperação técnica, firmado no último dia 06, no município de Frei Paulo, durante o evento “Sergipe é Aqui”, com a Secretaria de Segurança Pública – SSP, juntamente com o Governo do Estado, para prevenir e reprimir crimes que envolvem furtos de água e equipamentos, nas Estações de Tratamento, em Sergipe, as operações terão início nos próximos dias.

Para a presidência da Deso, a reunião foi para iniciar os trabalhos e entender por quais regiões começarão as ações e assim, coibir os furtos de água, que tanto prejudicam o consumidor final, desabastecendo várias cidades. Está sendo realizado um mapeamento para iniciar junto com a SSP, e assim facilitar o trabalho, que será direcionado para as regiões mais problemáticas. É uma parceria que abrange a Polícia Civil e Militar e independente desse acordo, a SSP sempre foi participativa e realizou ações em favor da Deso.

Para a Diretoria de Manutenção e Operação, após esse momento, será alinhado com a SSP, para operacionalizar o acordo firmado, e o resultado esperado é uma melhoria direta no abastecimento de água. O objetivo é atender os anseios de quem tanto precisa, pelo interior do Estado. Experiências como essa já foram vivenciadas no passado, que foram bem-sucedidas, então a expectativa é de melhorar cada vez mais. A ideia é poder atuar em vários pontos ao mesmo tempo, e isso vai acontecer em qualquer lugar de Sergipe.