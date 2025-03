PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRINHA DOS CAJUEIROS ACONTECE NO PRÓXIMO  DIA 29 DE MARÇO NO PARQUE DOS CAJUEIROS

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), continua a valorizar e estimular a cultura local. Entre as novas ações está o projeto Cultura em Toda Parte, que engloba todos os eventos e programas culturais realizados pela Fundação. A estreia do projeto acontece no dia 29 de março com a Feirinha dos Cajueiros, que será realizada no Parque dos Cajueiros, em Aracaju.

A partir das 16h, o parque, um dos pontos turísticos da capital, será tomado por atividades de fomento à economia criativa e de valorização dos artistas. A programação conta com apresentação de artistas locais, apresentações para o público infantil e uma aula show. Além disso, o evento terá expositores de artesanato e gastronomia, divididos em 30 estandes, resultado de uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a feirinha é uma ótima oportunidade para que o público conheça o trabalho de pequenos empreendedores locais. “A Feirinha dos Cajueiros abre o ‘Cultura em Toda Parte’, que é uma marca que abrange todos os eventos e ações realizadas pela Funcap, e nada mais é que canal de visibilidade para os pequenos empreendedores e artistas sergipanos, que terão, no evento, a oportunidade de expor seus trabalhos e gerar renda. É uma forma de valorizar a produção local e incentivar o consumo consciente, promovendo a cultura sergipana e o empreendedorismo local”, concluiu.

O superintendente de Políticas Culturais da Funcap, Alisson Coutto, explica que o projeto é uma iniciativa inédita da Fundação e tem como um dos objetivos o fomento à cultura e economia local. “A Feirinha dos Cajueiros é uma nova ação da Funcap que busca fomentar a economia criativa local, na qual a gente vai ter artesanato e gastronomia sergipana em um ambiente público de acesso gratuito. É um evento que pretendemos transformar em uma atividade contínua, justamente para fortalecer a produção local. A ideia é levar diversidade, com foco na economia criativa, no fomento ao artista local e no acesso à cultura e à arte em todo o estado de Sergipe”, detalhou.

Foto: Secom