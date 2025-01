PRIMEIRO DIA DE MATRÍCULA MOVIMENTA ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ESTADO DE SERGIPE

A matrícula nas escolas da rede pública estadual de ensino iniciou nesta quarta-feira, 8, e prossegue até o dia 24 de janeiro, em três fases distintas. Nesta primeira fase, que prossegue até o dia 10, a matrícula é endereçada para os alunos que já são da rede e necessitam renová-la na própria escola. Muitos pais e responsáveis aproveitaram o primeiro dia para ir até a escola e confirmar presencialmente uma das 165 mil vagas disponíveis.

No Colégio Estadual João Batista Nascimento, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, enquanto o governador Fábio Mitidieri e o secretário de estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, participavam de uma coletiva para oficializar a abertura do processo de matrícula 2025, pais e responsáveis de alunos confirmavam a matrícula dos filhos na secretaria do colégio.

A doméstica Sônia Lima Santos aproveitou as férias do trabalho para garantir que a filha Vivian Lima Santos estude o 7º ano do Fundamental no colégio. “Foi rápido, ágil. Eu quis comparecer logo para aproveitar as minhas férias e não perder a vaga. Os atendentes foram gentis e bem rápido, conferiram os documentos e rematriculou”, disse.

A coordenadora do processo de matrícula da Seduc, Jaqueline Andrade, lembra que a primeira fase é automática, ou seja, os alunos que já são da rede não precisam se preocupar, porém, os responsáveis devem fazer a confirmação da matrícula na própria escola onde o aluno cursou o ano letivo de 2024 e que permanecerá cursando. Os documentos são checados, os termos de matrícula, de vacinação, de autodeclaração e de enfermidades ou restrições alimentares são reconfirmados e a matrícula é validada.

A servidora Jéssica Toledo, mãe de Jennifer Sabrina, também procurou o colégio no primeiro dia de matrícula para confirmar os documentos e verificar se estava tudo certo com a vida escolar da filha. A dona de casa Luana da Silva Rodrigues elogiou a direção da escola e disse que preferiu garantir a matrícula no primeiro dia do processo. “Faço questão de vir até a escola para agradecer a direção e aos professores e para ver se estar tudo ok com a papelada da matrícula da minha filha”, afirmou Luana.

Próximas fases

No Colégio Estadual José Barreto Fontes, em Nossa Senhora do Socorro, foram entregues senhas aos presentes e, ao serem chamados, as pastas de cada aluno eram averiguadas e assinado um novo termo de matrícula para 2025.

O processo de matrícula é totalmente online por meio do site matriculaonline.seduc.se.gov.br. A confirmação de matrícula é presencial na escola onde o aluno é matriculado. A segunda fase será de 15 a 17 de janeiro e servirá para solicitarem a transferência de estudantes na própria rede. A terceira e última fase será de 22 a 24 de janeiro e matriculará estudantes que desejam ingressar na rede pública estadual de ensino.

A segunda e terceira fase da matrícula online serão realizadas no horário das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, no portal matriculaonline.seduc.se.gov.br.

De acordo com o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, o processo de matrícula é democrático e realizado em fases para que seja fácil e ágil. “Estamos com uma equipe preparada para atender todos os alunos da rede e aqueles que querem ingressar e também para facilitarem o acesso para aqueles que desejam realizar presencialmente”, disse.

Se tiver dúvidas, o aluno ou responsável poderá entrar em contato no 0800 285 53 21 e no chat no Portal da Matrícula. “É importante lembrar que o processo de matrícula na rede pública estadual é contínuo durante todo o decurso do ano letivo, enquanto houver vaga disponível. Para o ano letivo de 2025, reforçamos que a inclusão do CPF do estudante no cadastro de matrícula é obrigatória. Essa exigência facilita a identificação dos estudantes no sistema educacional e garante maior agilidade no gerenciamento de dados escolares, destacou a coordenadora da matrícula, Jaqueline Andrade.

Foto: Maria Odília