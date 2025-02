PRISCILA FELIZOLA E EMÍLIA CORRÊA SE REÚNEM PARA FORTALECER INICIATIVAS EM EMPREENDEDORISMO

Sebrae Sergipe e prefeitura de Aracaju discutem parcerias para o desenvolvimento local.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, esteve reunida com a

prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, com a intenção de estreitar laços e fomentar o

desenvolvimento do estado através de possíveis parcerias.

Para a superintendente, essa colaboração visa gerar emprego e renda para a

população sergipana, especialmente por meio de ações voltadas para áreas

essenciais como empreendedorismo, turismo e educação empreendedora. “Com

certeza, realizaremos um grande trabalho em prol de toda a sociedade sergipana,

avançando nas ações no município de Aracaju para essa gestão tão importante,

gerando emprego e renda para quem mais precisa”, destacou Priscila.

O foco nas áreas de empreendedorismo, turismo e educação empreendedora é uma

estratégia importante para fortalecer a economia local e gerar oportunidades de

crescimento sustentável.

A prefeita de Aracaju reforçou a importância de parcerias, especialmente para

promover a autonomia das mulheres, destacando que o empreendedorismo é uma

ferramenta chave para o progresso, ressaltando que a colaboração entre o Sebrae e

a prefeitura pode acelerar os avanços em serviços e oportunidades para a

sociedade. “Parceria e empreendedorismo são a saída para a gente avançar. Para

as mulheres, principalmente. Quanto mais parceria, mais rápido a gente entrega o

serviço e a autonomia às mulheres e às pessoas com o empreendedorismo”,

afirmou Emília.

A colaboração entre a instituição e o município pode ser fundamental para

impulsionar ações que beneficiem tanto os empreendedores quanto a população de

Aracaju.