PROCEDIMENTO INÉDITO DE IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA ESTADUAL É REALIZADO NO HUSE

O Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), moderno serviço de Alta Complexidade Cardiovascular estadual, realizou, na última terça-feira, 12, um procedimento inédito de implante de marca-passo definitivo na rede hospitalar pública de Sergipe. Com isso, o Centro amplia os serviços ofertados na especialidade de Cardiologia.

Desde que foi inaugurado, o Centro de Hemodinâmica do Huse tem transformado o cenário da linha de cuidado da Cardiologia no estado, inclusive, zerando a fila de pacientes com doença coronariana aguda que aguardavam por procedimentos na Rede Estadual de Saúde e com perspectivas significativas para também zerar a fila de pacientes crônicos.

Conforme o cardiologista e coordenador da linha de cuidado do paciente cardiovascular do Huse, José Edvaldo Santos, o procedimento de implante de marca-passo definitivo corresponde a mais uma fase da implantação do Centro de Hemodinâmica. “Isso agrega mais complexidade e qualidade aos procedimentos já realizados e amplia a carteira de serviços da unidade possibilitando um tratamento mais amplo e eficiente da especialidade e salvando mais vidas”, destacou.

Segundo o especialista, o marca-passo é um dispositivo eletrônico implantado no corpo para ajudar a controlar o ritmo cardíaco. “Ele serve para estimular o coração a bater em uma frequência adequada quando o próprio sistema elétrico do coração está falhando ou trabalhando de forma irregular, garantindo o fluxo sanguíneo suficiente para o corpo e o cérebro”, explicou o médico, ao ressaltar que entre as principais indicações estão os bloqueios cardíacos, bradicardia sintomática e algumas formas de insuficiência cardíaca.

Procedimento inédito

Com 82 anos, Benício Bispo, o morador de São Francisco, é o primeiro paciente a realizar o implante do marca-passo definitivo no Centro de Hemodinâmica do Huse. Com o histórico de mal estar, o paciente foi admitido em uma unidade hospitalar. “Sempre tive uma boa saúde, mas, em março deste ano, tive um mal estar e caí. O mesmo episódio se repetiu em julho. Tinha um mal estar, perdia os sentidos e caía. Na semana passada, tive novamente e, quando fui verificar, os meus batimentos cardíacos estavam baixos. Procurei uma unidade hospitalar e fui internado para avaliação”, relembrou.

Ao realizar um exame de eletrocardiograma na unidade hospitalar foi evidenciado o Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT), sendo transferido ao Hospital de Urgências. “O paciente foi admitido na Ala Vermelha da unidade hospitalar, onde foi colocado, à beira-leito, um dispositivo temporário para tratamento de uma alteração no ritmo cardíaco que fazia o coração bater apenas cerca de 15 vezes por minuto, provocando desmaios e queda da pressão arterial. O dispositivo temporário pode ficar por alguns dias enquanto estabiliza o quadro do paciente até a implantação do dispositivo definitivo”, enfatizou o cardiologista Dr. Edvaldo Santos.

Agora, com a implantação do marca-passo, o senhor Benício deseja retomar a sua jornada de escritor e grande entusiasta da história do seu município de origem. “Sou um sonhador, tenho livros escritos e estou finalizando outra publicação. Meu sonho é participar de um projeto do memorial da minha cidade, São Francisco. Gostaria de deixar para a geração atual e para as futuras gerações a verdadeira história da terra onde eu nasci. Esta é uma nova chance, quero retomar minhas atividades, tudo ocorrendo bem como espero”, considerou.

A filha Iana Silva veio de São Paulo para acompanhar o procedimento do pai. Enquanto aguardava a realização do procedimento, ela salientou a qualidade do atendimento. “O meu pai foi bem atendido e acolhido por toda a equipe aqui do hospital. Acredito que o procedimento vai ser maravilhoso, como tudo tem sido até aqui. Tive um bom atendimento, desde a portaria, a limpeza do hospital é surpreendente, em todos os setores”, finalizou.

Foto: Mário Sousa