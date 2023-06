Procon Sergipe orienta consumidores sobre produtos lácteos suspensos pela Anvisa, fabricados entre janeiro e maio de 2023

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Sergipe) divulgou nesta segunda-feira, 26, orientações para os consumidores sergipanos que tenham adquirido e ainda possuam os produtos da marca Natville (Laticínios Santa Maria Ltda), que foram suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) através Resolução 2.146.

Dentre os produtos que tiveram a comercialização e distribuição proibidos pela Anvisa estão: Leite UHT integral; Leite UHT desnatado (embalagem de 1 litro) e Soro de Leite em pó parcialmente desmineralizado 40% (embalagem de 25 kg). Todos fabricados entre janeiro e maio de 2023.

Segundo o Procon Sergipe, para identificar se o produto adquirido da marca Natville está com a comercialização suspensa, conforme Resolução da Anvisa, o consumidor deve observar se foi fabricado entre janeiro e maio de 2023, pela unidade SIF 2669 e SIF 549. Caso o consumidor identifique que possui um dos produtos suspensos, ele deverá entrar em contato com a empresa para solicitar o reembolso do valor pago pelo item, através do e-mail: atendimento@natville.com.br ou pelo telefone/WhatsApp: (79) 9 9182-0070. O consumidor deverá encaminhar ainda os seguintes dados: nome completo, CPF, dados bancários para o reembolso e contato telefônico.

O Procon Sergipe ressalta que os produtos não devem ser consumidos e lembra que o prazo para o ressarcimento do valor do (s) produto (s) é de 72 horas e que o produto deve ser devolvido ao estabelecimento onde foi adquirido ou na sede do Procon Sergipe (Praça Camerino, nº 45, bairro Centro, Aracaju/SE), para posterior recolhimento por parte da empresa.