PROFESSORES DO ESTADO APROVAM JORNADA PEDAGÓGICA COMO MOMENTO DE ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIAS

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) realizou nesta quarta-feira, 5, a culminância da Jornada Pedagógica 2025.

O evento ocorrido no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, contou com a participação de professores, diretores e equipes escolares das 318 unidades de ensino, e marcou o encerramento de programação voltada à troca de ensinamentos e melhorias para o início do ano letivo.

Durante um período de três semanas, a Jornada Pedagógica mobilizou todas as diretorias regionais de educação (DREs) de Sergipe no planejamento e alinhamento das diretrizes pedagógicas. Com o tema central ‘Escola Transformadora: desenvolvendo competências para a vida’, a programação teve como principal objetivo garantir a preparação para o retorno dos alunos às escolas.

Para o diretor do Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso Nascimento Júnior, em Aracaju, Cledson Inácio, a Jornada Pedagógica foi de grande importância para a preparação do ano letivo. “Foi um momento muito importante de planejamento, troca de experiências e reflexão sobre as nossas práticas no dia a dia. A formação pedagógica é necessária para todo plano de ação que a gente desenvolve ao longo do ano letivo nas escolas. Gostaria de agradecer à Secretaria da Educação por mais um ano de formação pedagógica para as escolas”, compartilha o diretor.

A professora do Colégio Estadual Zeca Pereira, em Neópolis, Elizabete Ferreira, comentou sobre o aprendizado que será levado da Jornada às salas de aula. “O evento foi maravilhoso. Discutimos a pauta da inclusão de crianças especiais e autistas, e falamos sobre segurança da escola, muito importante para nossa educação”, comentou.

Já a coordenadora do Colégio Estadual São José, Marly Alves de Araújo, do município de Malhador, apresentou suas considerações a respeito do que foi apresentado pela Secretaria de Educação no evento: “Eles apresentaram todos os departamentos que a Seed oferece para nos dar suporte nas escolas. Para nós que estamos chegando agora na gestão, tivemos um amparo de todas as áreas, o que nos ajuda bastante a podermos passar o suporte necessário para nossos professores”.

O final da jornada 2025 trouxe o palestrante Leandro Karnal, que motivou os presentes a continuarem suas trajetórias profissionais alicerçando estratégias de amor próprio, profissionalismo e respeito ao próximo.

Foto: Maria Odília