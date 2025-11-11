PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PREPARAM OS ALUNOS PARA O SEGUNDO DIA DE PROVAS DO ENEM

Estudantes de todo o Brasil se preparam para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que acontecerá no próximo domingo, 16, contemplando as áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Em Sergipe, professores de Matemática, Física, Química e Biologia da rede pública estadual de ensino aproveitam os últimos momentos para revisar os conteúdos com os alunos.

Nos polos do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni) de todo o estado, os alunos terão um panorama das últimas provas, evidenciando os assuntos que frequentemente aparecem, a fim de rememorá-los. Além dessa ação, também será apresentado um conjunto de questões intitulado ‘Revisa Enem’, que tem os intuitos de reforçar o conhecimento, oferecer confiança e aprimorar técnicas de resolução que minimizam a perda de tempo na realização da prova, como explica a professora e articuladora de Biologia do Pré-Uni, Bárbara Silveira.

Ela afirma que esta é a semana que acolhe e estimula os alunos para melhorar o desempenho na segunda prova. “É uma semana de acolhimento e controle da ansiedade, pois os meninos já fizeram a primeira avaliação e podem estar inseguros, uma vez que muitos fizeram a correção. Sendo assim, não podemos permitir que os resultados do primeiro dia interfiram, de alguma forma, no desempenho da segunda prova”, enfatiza.

Nas escolas que têm o Ensino Médio, os professores juntamente com a equipe diretiva também realizam atividades para contribuir com o aprendizado nesta reta final. O Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, no bairro Bugio, em Aracaju, por exemplo, vem desenvolvendo, ao longo dos últimos dois meses, o projeto Spoiler do Enem.

Para a segunda semana de prova, os alunos terão como foco as áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Segundo o professor de Física, Felipe Esteves, os estudantes demonstraram grande entusiasmo e satisfação com a iniciativa, especialmente pelas apostilas elaboradas pelos próprios professores da escola, cuidadosamente planejadas de acordo com as competências e habilidades cobradas no Enem.

“A expectativa é muito positiva. Acreditamos que esta última semana, dedicada às áreas de Ciências da Natureza e Matemática, será fundamental para consolidar os conteúdos e fortalecer a confiança dos estudantes. Todo o trabalho realizado ao longo do projeto, aliado às revisões intensivas e ao uso das apostilas elaboradas pelos professores, deve refletir em um excelente desempenho nas provas do Enem”, finaliza o professor, expressando sua expectativa por mais aprovações, com crescimento em relação aos resultados do ano de 2024.

Enem 2025

O segundo dia do Enem 2025 acontecerá neste domingo, 16, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h, seguindo o horário de Brasília. Os candidatos terão até cinco horas para responder a 90 questões sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O Enem é a porta de entrada para o ensino superior no Brasil. A partir dele, os alunos aprovados podem ingressar em programas do Governo Federal, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Foto: Ascom Seed