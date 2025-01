PROGRAMA AMEEI INVESTE CERCA DE R$ 9 MILHÕES NO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), reforça o compromisso com a educação infantil, em regime de colaboração com os municípios, ao implementar o Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (Ameei). O programa integra a política estadual da primeira infância (Ser Criança), da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic).

Instituído pela Lei nº 9.340, de 13 de dezembro de 2023, o Ameei tem como meta atender à crescente demanda por uma educação inclusiva e de qualidade, com a construção de 75 creches-escolas, promovendo um impacto positivo para as crianças e suas famílias. Com um investimento de R$ 5,1 milhões em infraestrutura e R$ 300 mil em mobiliário, as creches do tipo 1 terão capacidade para atender a 316 crianças. Já as creches do tipo 2, com R$ 3,2 milhões para obras e R$ 200 mil para mobiliário, atenderão até 158 crianças.

Até o momento, os municípios contemplados com unidades do tipo 1 são Aracaju, Lagarto, Estância, Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, Feira Nova, Carira, Muribeca, Indiaroba e Laranjeiras. Já as creches do tipo 2 serão construídas em Monte Alegre de Sergipe, Gararu, Boquim, Riachão do Dantas, Poço Verde, Areia Branca, Campo do Brito, Santa Luzia do Itanhy, Itaporanga d’Ajuda, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Glória.

No município de Monte Alegre, já está em andamento a construção da creche tipo 2, no valor de R$ 3.251.718,73. A obra está em fase inicial e já alcançou 20% de conclusão. A creche terá capacidade para atender 132 crianças e contará com sete salas de aula.

As creches-escolas do tipo 1 do Ameei contam com investimento unitário de R$ 5.122.136,94. Em relação às obras, o programa segue avançando com novas ordens de serviço em andamento. A previsão é que as construções comecem a ser executadas em diferentes regiões do estado, ampliando o alcance da educação infantil de qualidade.

De acordo com a coordenadora do Ameei, Livia Anjos, o compromisso do Estado é garantir que as creches sejam entregues dentro dos prazos e com infraestrutura adequada. “Nosso objetivo é fortalecer a educação infantil e garantir que cada criança tenha um espaço de aprendizado seguro e acolhedor, assegurando a formação das nossas crianças desde os primeiros anos de vida”, destacou.

Com o ‘Ameei’, os municípios terão mais autonomia e qualificarão a educação pública desde a base. As novas creches-escolas foram projetadas para atender às necessidades de acessibilidade, segurança e modernidade, proporcionando um ambiente adequado para o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Além disso, são oferecidos materiais didáticos e formação continuada para professores e demais profissionais.

O Estado de Sergipe constroi as creches-escolas, entrega-as mobiliadas e forma professores por dois anos. Essa é uma demonstração de que Sergipe está atento às necessidades das crianças e de suas famílias. A iniciativa fortalece a política pública e coloca Sergipe em um novo patamar de desenvolvimento educacional.

Por meio de parceria entre Estado e municípios, o Ameei é voltado para crianças de 0 a 5 anos. O programa inclui não apenas a construção das creches-escolas, mas também a entrega de equipamentos, materiais pedagógicos, mobília e a formação de diretrizes pedagógicas. Além disso, o Governo de Sergipe está disponibilizando 75 semeadores e cinco consultores para auxiliar os municípios na execução das ações.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou o impacto do Ameei na educação pública de Sergipe. “O Ameei é um programa essencial para a educação infantil em nosso estado. A construção dessas creches fortalece a base do ensino e dá às crianças um espaço adequado para crescerem e aprenderem com qualidade. Essa iniciativa coloca Sergipe em um espaço de desenvolvimento educacional e social, garantindo às famílias um suporte essencial na formação das novas gerações”, afirmou.

