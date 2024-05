PROGRAMA “ESTUDANTE MONITOR” BENEFICIA MAIS DE 5.700 ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SERGIPE

O programa de Monitoria Estudantil para a Educação Básica, popularmente conhecido como ‘Estudante Monitor’, incentiva os alunos da rede pública estadual de ensino a compartilhar conhecimentos e auxiliar os colegas no processo de aprendizagem. A iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), visa criar oportunidades que fortalecem a comunidade escolar com duas vertentes: Desempenho Escolar, e Busca Ativa e Transporte Escolar. No ano letivo de 2024, o programa conta com 5.751 estudantes monitores em ação na capital e no interior. Os participantes recebem o benefício de R$ 439, sendo R$ 250 referentes à bolsa e R$ 189 destinados ao auxílio transporte.

“O programa é uma ferramenta essencial para aprimorar a qualidade do ensino público. O ‘Estudante Monitor’ é mais uma política pública do Governo de Sergipe que dá certo para combater a evasão escolar e potencializar o desempenho dos estudantes da rede estadual. É considerado um sucesso, pois, além de apoiar a escola e a rede, consolida a formação cidadã dos nossos alunos”, afirma Isabella Santos, diretora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades).

A Monitoria de Desempenho Escolar é destinada aos alunos dos ensinos fundamental e médio. Sob a orientação de um professor, eles incentivam a participação dos alunos no processo educacional, promovendo um ambiente de compartilhamento por meio da interação entre estudantes visando os avanços no desempenho escolar.

Já a Monitoria de Busca Ativa e Transporte Escolar é voltada para alunos do ensino médio e funciona como uma rede de suporte. O monitor atua no acompanhamento de alunos durante o trajeto realizado nos ônibus escolares, observa comportamentos, ausências e reporta situações à gestão da escola.

O aluno Gabriel Eurípedes é monitor e jovem protagonista e diz ter conseguido melhorar a comunicação entre ele e a equipe pedagógica, o que o auxiliou na monitoria de desempenho dos alunos em 2023. “Para facilitar o entendimento do assunto, utilizei dinâmicas para fortalecer o aprendizado e, neste ano, estou na Monitoria em Busca Ativa e Transporte Escolar. Foi uma experiência gratificante”, enfatiza.

Experiências

O Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite conta com 23 alunos monitores e a maioria está no programa desde a 1ª série do ensino médio. Um aspecto em comum entre eles é o desejo de compartilhar conhecimento e auxiliar os colegas. Os monitores de Desempenho Escolar auxiliam os alunos com aulas de reforço em Português e Matemática, além de acompanhamentos individuais, por meio de um caderno temático, elaborado pela professora orientadora.

“Os monitores ajudam a identificar essas dificuldades de forma mais rápida. A monitoria é essencial para a equidade na escola, pois os monitores nos auxiliam a resolver de forma mais célere as dificuldades individuais encontradas na diversidade da sala de aula. É uma ferramenta valiosa para identificar as dificuldades individuais dos alunos. A parceria entre a escola e os monitores é fundamental para o sucesso do programa”, pontua Tatiane Andrade, professora de Matemática.

A estudante Ana Luiza, do Colégio Estadual Tobias Barreto, compartilha suas experiências como monitora. “Vivi momentos excepcionais e a participação ativa nos projetos me permitiu ensinar e aprender com os alunos desde 2023. Tenho a oportunidade de compartilhar culturas, aprendizados e vivências em diversos eventos”, pontua.

O governador em exercício e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, avalia o programa como uma oportunidade de intercâmbio de conhecimento e fortalecimento do protagonismo. “O programa ‘Estudante Monitor’ é muito querido pela comunidade escolar, desenvolve as habilidades dos nossos jovens e os prepara para a vida. É a primeira presença de um jovem no protagonismo social, quando ele desempenha a função de monitor, além de ser uma troca de experiência, garantindo a permanência na escola e combatendo a infrequência escolar”, ressalta.

Foto: Keven Samuel