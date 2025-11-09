PROGRAMA “OPERA SERGIPE” REALIZA AÇÃO VOLTADA AO NOVEMBRO AZUL COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Em alusão à campanha Novembro Azul, o programa ‘Opera Sergipe’, realizou neste sábado, 8, uma ação especial voltada à promoção da saúde do homem e ao fortalecimento das estratégias de cuidado e prevenção. Durante a mobilização, foram realizadas cirurgias bariátricas e urológicas, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com o acesso a procedimentos cirúrgicos de forma humanizada e eficiente.

A ação integra o conjunto de atividades que marcam o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde masculina, especialmente no enfrentamento de doenças que impactam diretamente a qualidade de vida e a expectativa de vida dos homens.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a iniciativa busca aliar o cuidado preventivo às ações práticas de assistência cirúrgica, ampliando o acesso da população aos procedimentos por meio do maior programa de cirurgias eletivas do estado.

“O Novembro Azul é um momento importante para reforçar a necessidade de que os homens cuidem da própria saúde e façam seus exames regularmente. O Opera Sergipe vem somar a esse movimento, garantindo que pacientes com indicações cirúrgicas, como as bariátricas e urológicas, tenham acesso rápido e seguro aos procedimentos”, destacou o secretário.

Saúde e esperança

O Opera Sergipe é um programa que tem como objetivo reduzir as filas de espera por cirurgias eletivas em todo o estado, oferecendo procedimentos em diversas especialidades, tanto na capital quanto no interior. Desde sua implantação, a iniciativa vem ampliando a capacidade cirúrgica e garantindo mais agilidade no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e já devolveu a qualidade de vida a mais de 32.862 sergipanos.

Entre os beneficiados está Jairo Siqueira, que viu na cirurgia bariátrica uma nova chance de recomeçar e cuidar da própria saúde. “Essa cirurgia representa um recomeço pra mim. Eu vinha enfrentando muitas dificuldades por causa do peso como cansaço, falta de disposição e até limitações para fazer coisas simples do dia a dia. Agora, com a cirurgia, tenho esperança de uma vida nova, com mais saúde e qualidade. Estou muito grato por essa oportunidade, porque sei que é o primeiro passo para recuperar minha autoestima e viver melhor”, afirmou.

Já o técnico de informática, Jamesson Magno, relatou que, após anos convivendo com a obesidade, agora consegue enxergar o início de uma nova fase. “Sempre lutei contra o peso e tentei várias dietas, remédios, academia, mas sempre acabava voltando tudo de novo. A obesidade começou a atrapalhar não só a minha saúde, mas também o meu trabalho e meu dia a dia. Sou técnico de informática, passo muito tempo sentado, e isso só piora a situação. Chegou um ponto em que até pra subir uma escada ou caminhar um pouco eu já ficava cansado”, contou.

Ao saber do Opera Sergipe, Jamesson decidiu ir atrás para a realização da cirurgia. “Foi uma alegria enorme, porque eu já não via mais saída. Agora, quero aproveitar essa nova chance para mudar meu estilo de vida, cuidar mais de mim e da minha saúde”, declarou.

Foto: Felipe Goettnauer