Programa “Sergipe é Aqui”, realizado em Dores, abre ofertas de serviços e busca atender necessidade locais

Nossa Senhora das Dores recebeu a 6ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira (16), proporcionando à população acesso a 160 serviços disponibilizados por mais de 20 órgãos da administração pública direta e indireta estadual. A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), tem se destacado como uma importante ação para fortalecer o vínculo entre a população sergipana e o governo estadual. Por meio da oferta de serviços e obras de infraestrutura, o programa busca atender às necessidades locais e promover melhorias significativas na vida dos cidadãos.

“Nossas 75 cidades serão beneficiadas com o Sergipe é aqui, nosso foco é seguir humanizando os serviços e aproximando nossa gestão do povo, que merece a mesma atenção, respeito e carinho que aqueles que estão na capital. Faremos com que esse governo chegue, literalmente, à porta e à casa de vocês, pois não se faz um governo que abranja a todos sem levar o governo a todos, e é exatamente isso que estamos fazendo aqui”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

Esta edição contou com a inauguração da revitalização da pavimentação asfáltica na Avenida Paulo Vasconcelos, trecho da Rodovia SE-339 no sentido Feira Nova e Nossa Senhora da Glória. A obra, que possui uma extensão de 3,85 km e abrange uma área total de 23.070 m², incluiu a criação de uma ciclofaixa e faixa de pedestres. O investimento nessa revitalização foi de R$ 4.562.931,01. Entre os serviços executados na obra, destacam-se a aplicação de 1.670,03 m² de concreto asfáltico, a instalação de 7.691 unidades de tachão refletiva monodirecional, a pintura de faixas com termoplástico e a implantação de meio-fio em concreto.

O prefeito de Dores, Luiz Mário, conhecido como Mário da Clínica, expressou sua satisfação com a conquista da rodovia revitalizada, afirmando que esse é um sonho realizado. Ele parabenizou o governador pelo comprometimento e agradeceu pela disponibilidade de trazer esses serviços não apenas para Nossa Senhora das Dores, mas também para os municípios vizinhos. “Esse programa é muito importante, quero agradecer mais uma vez a parceria do governador Fábio e de seus secretários, e por esses serviços e atendimentos trazidos hoje para os cidadãos”, afirmou.

Logo após, o governador e o prefeito do município seguiram para a vistoria da reforma e ampliação da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, que representa um investimento total de R$ 872.313,02. A obra abrangeu diversos serviços, como a aplicação de piso de alta resistência, pavimentação em concreto desempolado, instalação de plataforma elevatória, pintura interna e externa, cobertura em telha ondulada, estrutura em concreto armado, substituição das instalações elétricas, hidrossanitárias e de combate a incêndio, implementação de sistema de Proteção e Descargas Atmosféricas (SPDA), Circuito Fechado de Televisão (CFTV), gás, impermeabilização das lajes, acessibilidade e urbanização.

Ações de melhoria – Na solenidade, o governador autorizou as Ordens de Serviços para a execução da recuperação em parte da rodovia estadual SE-230, no trecho que liga Siriri, Nossa Senhora das Dores, Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, com extensão aproximada de 74km, e no trecho que engloba Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé de São Francisco, com extensão aproximada de 78 Km.

Também foi assinado pelo governador Fábio Mitidieri, o presidente do Banese, Marco Queiroz, a gerente geral da agência de Nossa Sra. das Dores, Lívia Mascarenhas, e o prefeito do município, Luiz Mário, o contrato de prestação de serviço pela instituição bancária, dos pagamentos de crédito provenientes da folha do município. Juntamente com o presidente do Banese, Marco Queiroz, e da coordenadora do Projetar-SE, Shirley Dantas, Fábio também entregou o Projeto Caminhos da Fé ao município.

Fábio reforçou que a presença de toda a estrutura do governo representa um compromisso firme em trazer benefícios significativos para a população de Nossa Senhora das Dores. “Nosso objetivo é promover o bem-estar de todos. Por isso, expresso meu sincero agradecimento a cada pessoa do nosso governo que se juntou a nós, hoje, para colaborar e nos auxiliar na realização de ações essenciais em prol do povo.”

CMais Mulher – Por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), o Sergipe é aqui em Dores também realizou a entrega do Cartão Mais Inclusão (CMais Mulher) às beneficiárias residentes em município e regiões vizinhas.

O benefício garante o pagamento de seis parcelas no valor de R$ 500,00 para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar e estejam inseridas em medidas de proteção vigentes e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Os recursos para a execução do programa são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc).

Serviços ofertados – Esta edição também contou com algumas novidades, voltadas especialmente para homens e mulheres do campo. Além dos serviços já ofertados, foi realizada, por meio do ITPS, a análise do solo para o produtor rural conhecer e aproveitar ao máximo o seu solo, atendendo cerca de 5 mil beneficiários. A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) também levou um novo serviço: a capacitação para as mulheres do campo, e a equipe da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) esteve presente registrando as opiniões e manifestações da população dorense, além de fornecer esclarecimentos sobre os serviços públicos regulados e fiscalizados pela Agência Reguladora. O município também ofertou ações, como a vacinação.

Entre os serviços já ofertados no Sergipe aqui estão a emissão de RG e agendamento; cadastro e atualização de trabalhadores em busca de emprego; RG inclusivo; atestado de antecedentes criminais; emissão de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF); Cadastro e atualização da Carteira de Artesãos; serviços para veículo e habilitação (CNH); 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito; Renegociação de dívidas junto ao Banese, abertura de conta, acesso a crédito fundiário, além de atendimentos das unidades móveis do homem e da mulher com exames, ultrassonografias, consultas, testes rápidos; confecção do ID Jovem (carteira que dá direito ao jovem de baixa renda ter acesso ao transporte intermunicipal); e palestras educativas abordando temas de interesse da população.

O aposentado Aparecido dos Santos, de 65 anos, compartilhou sua experiência ao utilizar os serviços disponíveis na carreta de Saúde do Homem, incluindo consultas com clínico geral e urologista, além de ter realizado exame de sangue e ultrassom. Ele expressou sua satisfação com o atendimento. “Essa ação é muito boa, estou achando ótimo o atendimento. O povo carente precisa muito dessas ações, pois há pessoas que não têm condições de pagar por consultas. Acredito que esse mutirão vai resolver a situação de muita gente e agilizar o acesso aos cuidados de saúde”.

Assim como nas outras edições, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres levou o Ônibus Lilás, disponibilizando, por meio da Diretoria de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher da SPM, atendimento especializado e individualizado de serviços de assessoria jurídica e psicossocial, como forma de prevenção e combate ao enfrentamento à violência de gênero e informações de direitos e encaminhamentos para a rede de proteção local.