PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA TRANSFORMAM ROTINA DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM SERGIPE

As escolas da rede estadual de ensino têm se tornado verdadeiros centros de incentivo à leitura, promovendo o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Por meio de projetos inovadores, como o ‘Palco Literário’ e o ‘Mundo Maravilhoso da Leitura’, desenvolvidos nos colégios estaduais Padre Leon Gregório, em Nossa Senhora da Glória, e o Professora Áurea Melo, em Aracaju, os alunos estão descobrindo o prazer pelos livros, em um movimento que vai além das salas de aula. Essas iniciativas, apoiadas pelo apoio do Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), têm sido fundamentais para fomentar o letramento e a inclusão, mostrando que a educação pública pode ser um agente de transformação.

No Colégio Estadual Professora Áurea Melo, o diretor Gustavo Aragão, que assumiu a função em 2022, carrega consigo a experiência de escritor e professor de língua portuguesa, com o objetivo de fortalecer o letramento na escola. Desde sua chegada, ele tem desenvolvido atividades que estimulam a leitura, como contação de histórias, visitas à biblioteca pública e encontros com autores sergipanos. “A leitura é um direito fundamental, como outros essenciais à vida”, destacou, ao reforçar que criar um ambiente de incentivo à leitura é essencial para ajudar os alunos a se desconectarem das telas e mergulharem no universo dos livros.

Na escola, cada sala de aula tem um espaço chamado ‘cantinho da leitura’, onde os alunos podem escolher seus livros, incentivando o prazer pela leitura desde cedo. “Hoje em dia, a tecnologia acaba tirando a atenção dos alunos da leitura. Trabalhamos com contação de histórias e criamos o projeto de levar o livro para casa, para que os alunos leiam com a família e compartilhem suas histórias na sala de aula”, enfatizou Gustavo.

Formação de leitores

Professora do 2º ano do Colégio Estadual Professora Áurea Melo, Cristiane Santos Souza falou sobre a experiência de promover o incentivo à leitura. “É muito difícil competir com a tecnologia, mas com paciência conseguimos motivar nossos alunos a buscar os livros por si mesmos. No início, muitos não queriam ler, mas com a contação de histórias e a apresentação dos livros o interesse foi despertando. Agora, eles leem não por obrigação, mas porque realmente querem”, disse.

Além disso, a professora destacou que muitos alunos chegam desmotivados, pois em suas casas o hábito da leitura não é incentivado, e alguns pais também não sabem ler. No entanto, com o trabalho constante da escola, essas crianças começam a levar livros para casa e compartilham as histórias com suas famílias, criando um novo ciclo de incentivo à leitura.

Os alunos são beneficiários diretos dessas iniciativas. José Leanderson, de 8 anos, destacou como o projeto tem sido importante para o seu desenvolvimento. “Gosto de ler textos e historinhas aqui, e a professora sempre ajuda”, revelou. Já Isis Kateane Oliveira, de 7 anos, mencionou que adora ler ‘historinhas de fadas’ e que a última foi Branca de Neve. Para ela, a leitura é uma parte essencial da rotina em casa e na escola. Giovana Santos Aguiar, também de 7 anos, ressaltou o papel fundamental que tanto a escola quanto sua família têm desempenhado em seu processo de aprendizagem. “Minha mãe me ajuda em casa, e aqui também. Eu gosto muito de ler”, pontuou.

Já Pietra Gabriele Barreto dos Santos Pinto, de 9 anos, descreveu a leitura como uma forma de viajar. “Quando eu leio, parece que estou dentro da história. Eu leio todos os dias, tanto na escola quanto em casa”, relatou.

Senso crítico

São projetos de incentivo à leitura que vão muito além do aprendizado acadêmico. Eles promovem a inclusão social, o desenvolvimento de habilidades críticas e o fortalecimento do senso de cidadania. No Colégio Estadual Padre Leon Gregório, em Glória, o professor de língua portuguesa Leosmar Simplício desenvolve o projeto ‘Palco Literário’. Iniciado há mais de 15 anos em outra escola, o projeto foi levado ao Leon Gregório pelo professor Leosmar em 2012. “No início, muitos alunos nunca tinham tido contato com obras literárias, mas depois que criam o hábito, eles mesmos passam a cobrar esses momentos de leitura”, afirmou.

Toda semana, os alunos têm um momento de leitura ao ar livre, embaixo das árvores da escola. Após a leitura, eles produzem textos críticos e compartilham as impressões com a turma. “É uma oportunidade de eles se debruçarem sobre a leitura. A leitura é uma chance de transformar a vida dos alunos, e temos visto isso acontecer”, destacou Leosmar.

Ele relembrou a evolução dos alunos a partir do projeto, na escrita e compreensão com o hábito da leitura. “No bimestre passado, uma aluna leu ‘O Fantasma da Ópera’ e passou 45 minutos contando a história para os colegas. É uma obra complexa, voltada para adultos, mas ela conseguiu discuti-la com maturidade. Isso mostra o quanto esses projetos despertam uma leitura mais madura nos alunos”, frisou.

Leosmar também compartilhou o impacto que o projeto já teve em ex-alunos. Um deles, que nunca havia lido um livro antes de participar do projeto, terminou o ano letivo tendo lido mais de dez obras e obteve a melhor nota na redação do Enem. Hoje, ele cursa Direito e ainda mantém contato com o professor, agradecendo pelo papel que o incentivo à leitura teve em sua trajetória.

A diretora do Colégio Estadual Leon Gregório, Gláucia Pâmela, que também é ex-aluna da instituição e escritora, destacou a importância de formar leitores desde cedo. “Hoje, mais do que nunca, percebemos que a leitura transforma a vida dos alunos. Quando você compara um aluno que participa de projetos de leitura com outro que não tem esse hábito, a diferença é nítida. A leitura abre portas para o futuro, para um mundo de possibilidades”.

Para a gestora escolar, trabalhar a leitura é essencial para o desenvolvimento das crianças e ela ressalta que o projeto Palco Literário vai além da leitura, ao fomentar, também, a escrita. “Temos publicações de livros, incluindo um projeto da Seduc com obras feitas por alunos e professores. Eu mesma tenho dois livros publicados, e nossos alunos participam de concursos e antologias. Recentemente, participamos da antologia gloriense, e alunos nossos têm tido textos selecionados em concursos literários, o que os empodera e os faz sentir parte da instituição”, afirmou Gláucia.

Para os alunos, o impacto desses projetos é inegável. Evelyn Sophia, aluna do 6º ano, enfatizou como o hábito da leitura traz benefícios para o dia a dia. “A leitura de um bom livro é como um diálogo incessante. Quando estamos lendo, esquecemos de todos os nossos problemas e só pensamos no livro. O Palco Literário mudou muito nossos estudos e nossas vidas”, expôs.

Izabelle Viana, também aluna do 6º ano, reforçou a importância do projeto em sua rotina. Antes, ela não tinha o hábito de ler diariamente, mas agora valoriza o impacto da leitura em sua concentração. “Eu acho importante para quem quer se concentrar mais nos livros e deixar um pouco as telas. O que eu mais gostei de ler foi ‘Pérolas da Leão’. Lendo, dá para compreender palavras novas que eu nem sabia que existiam”, reforçou.

