REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ALINHA ESTRATÉGICA PARA FORTALECER ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM ARACAJU

Com o objetivo de qualificar os serviços prestados à população, a Rede de Atenção Especializada (REAE) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoveu, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, um encontro de alinhamento estratégico entre os profissionais que integram os equipamentos da rede: o Centro de Especialidades Médicas (CEMAR), o Centro Especializado em Reabilitação Tipo II (CER II) e o Centro de Especialidades Médicas da Criança e do Adolescente (CEMCA).

A atividade teve como foco a avaliação dos resultados do primeiro semestre e o planejamento das ações que serão desenvolvidas nos próximos meses, com ênfase na ampliação e qualificação dos atendimentos. Durante os dois dias, foram discutidas estratégias para melhorar o acolhimento, fortalecer a humanização, garantir a atuação integrada das equipes, além de implantar novos projetos voltados para os usuários do sistema municipal de saúde.

A coordenadora da REAE, Tércia Monteiro, explica que a iniciativa busca fortalecer a rede como um todo e garantir um serviço cada vez mais eficiente e acessível à população. “Estamos realizando uma oficina de acolhimento e qualificação com foco nos profissionais da rede. A intenção é desenvolver todo o potencial da atenção especializada, qualificando e ampliando a oferta dos serviços no CEMAR, CEMCA e CER II. Nosso compromisso é fortalecer a humanização, garantir o acesso dos usuários e oferecer cuidado integral a quem mais precisa”, destaca.

Além da apresentação dos resultados dos seis primeiros meses de gestão, o encontro contou com a disponibilização de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) para os participantes, promovendo momentos de cuidado e bem-estar para os profissionais.

Também foram realizadas rodas de conversa abordando temas fundamentais para o fortalecimento do atendimento, como a correta utilização dos sistemas de informação, acesso à biometria, atendimento ao público com foco na escuta qualificada, e respeito às diversidades, incluindo população em situação de rua, pessoas com deficiência, privadas de liberdade, LGBTQIAPN+, idosos, obesos e pessoas em sofrimento mental.

Foto: Eriky Batalha/Ascom SMS