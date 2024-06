REDE HOTELEIRA REGISTRA OCUPAÇÃO DE 97% NO PERÍODO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO EM SERGIPE, DIZ ABIH/SE

Rede hoteleira registra ocupação de 97% no período de São João e São Pedro em Sergipe

ABIH/SE ressalta que, durante todo o mês de junho, a ocupação nos hotéis chegou ao percentual positivo de 70%

Durante todo o mês de junho, o ‘país do forró’ atraiu milhares de pessoas de diversas partes do Brasil e até do exterior, que vieram aproveitar o maior festejo junino à beira mar do Brasil, no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, e também vários eventos de Aracaju, como a Segundona do Turista, na Rua de São João, além das celebrações no interior do estado. Isso causou impacto positivo nos mais diversos segmentos do setor turístico. Destaque para o hoteleiro, que registrou ocupação mensal de 70%, melhor percentual dos últimos anos para o mês de junho.

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, houve um aumento na ocupação na segunda quinzena do mês de junho que envolve as festas de São João e São Pedro, celebradas, respectivamente, nos dias 24 e 29, quando a ocupação chegou a 97% nessas datas. “São números muito bons, que demonstram que a realização dos festejos na Orla foi muito positiva para os hotéis em Sergipe. O Arraial do Povo é uma festa que já está consolidada e que só tende a crescer a cada ano. E, para a próxima edição, vamos trabalhar ainda mais para divulgar e promover o ‘país do forró’ em todo o Brasil”, avisou.

O sucesso dos festejos juninos neste ano é fruto das ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a ABIH/SE, que promoveu com bastante antecedência os primeiros 30 dias ininterruptos de festas. O secretário de estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que a maior manifestação cultural de Sergipe contribui enormemente para fortalecer o turismo, consequentemente oportunizando bons resultados para diversos segmentos do setor, em especial o hoteleiro.

“Nossos hotéis estavam com boa ocupação durante todo o mês de junho, como nunca vimos antes. Considero que o trabalho prévio e intenso da Setur com a ABIH/SE, mostrando nossos festejos juninos e também os nossos atrativos turísticos nos principais mercados emissivos de turistas foi importantíssimo para alcançar essa porcentagem de ocupação nos hotéis em junho”, avaliou o secretário.

Marcos Franco comenta que, este ano, como foi almejado, Sergipe alcançou ainda mais sucesso durante os festejos juninos do que em 2023. Além disso, há boas expectativas quanto aos próximos 30 dias de festas na Vila do Forró. “Em julho, que é o mês de férias, esperamos que mais turistas venham visitar nosso estado e aproveitem o forró e as nossas belezas naturais e demais atrativos turísticos. Assim, esperamos que os turistas lotem nossos hotéis novamente, garantindo mais renda e emprego para os sergipanos”, ressaltou o secretário.

Turistas confirmam

A analista de suprimentos Andréia Silva veio de Mogi das Cruzes, em São Paulo, especialmente para curtir os festejos juninos em Sergipe. É a segunda vez que ela visita o estado – a primeira foi em 2022. Com pais nascidos em Estância, a ‘Capital do Barco de Fogo’ no litoral sul do estado, ela não nega as raízes nordestinas nem o amor pelo período junino. De férias, agora vai aproveitar também para curtir a Orla da Atalaia e os passeios pela capital sergipana e pelo interior. “Minha experiência em Sergipe foi maravilhosa da primeira vez que vim. Além da gastronomia, tem a receptividade e toda a estrutura. Eu gostei muito. E acredito que, este ano, vai ser ainda melhor”, afirmou.

Hospedada em um resort na Barra dos Coqueiros, na Região Metropolitana de Aracaju, Andréia destacou o bom serviço do estabelecimento. “O atendimento no hotel é maravilhoso. Todo mundo é muito atencioso desde quando contratei o serviço até agora. Sergipe não deixa a desejar em relação a hotéis em outros estado. Vocês estão de parabéns”, declarou.

De Jacareí, também em São Paulo, a manicure Karine Lima veio conhecer Sergipe com toda a família: o marido Reginaldo Barbosa, os filhos Giovana Barbosa e Gustavo Barbosa, e a nora Isabela Luque. Apesar de recém-chegados a Aracaju – eles chegaram na quarta-feira, 26 –, o grupo se mostrou empolgado com o que viu. “Achei Aracaju muito legal. A primeira coisa que notei logo de cara é a limpeza da cidade. Aracaju é muito bonita e organizada. Além disso, as pessoas daqui são muito calorosas, muito educadas. É bem gostoso mesmo. Eu super indico o passeio aqui”, comentou Karine.

Um dos primeiros equipamentos turísticos visitados pela manicure e pela família dela foi o Largo da Gente Sergipana, que apresenta estátuas gigantes, representando as principais manifestações culturais do estado. Impressionada com o tamanho dos monumentos, ela destacou a beleza e a importância do significado deles. E a exemplo da turista Andréia Silva, que está no mesmo hotel que ela, Karine também enalteceu o atendimento recebido. “Estamos muito satisfeitos. O atendimento é excelente, a comida muito boa e as pessoas são bastante, carinhosas e educadas. Tudo muito gostoso”, assegurou.

Foto: Diego Sousa