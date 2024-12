REDE PRIMAVERA FIRMA PARCERIA COM O HU DE LAGARTO PARA APERFEIÇOAMENTO DE MÉDICOS RESIDENTES

Foi com o propósito de capacitar, auxiliar, treinar e aperfeiçoar o conhecimento, que no mês de agosto/2024, a Rede Primavera firmou um acordo de cooperação técnica celebrado entre o CEP – Centro de Ensino e Pesquisa e o Hospital Universitário de Lagarto, para proporcionar que o profissional residente tenha como premissa o aprimoramento das habilidades técnicas e práticas.

A diretora assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, ressalta que esse ciclo é como um treinamento para o profissional que, sob supervisão de um médico com mais experiência, entra em contato com a realidade que encontrará dentro da área de atuação que escolheu: os desafios, as condições de trabalho e os obstáculos. Um aprendizado prático que lhe permite conhecer aquele que será o seu dia a dia durante a carreira naquela determinada especialidade”, concluiu.

O estágio terá duração de um mês e será aplicado apenas na área da pediatria, sob o monitoramento técnico de supervisores que atuam na Rede Primavera.“Esse trabalho em parceria qualifica o atendimento, melhora a eficiência e a qualidade do serviço, criando novas rotinas, além de propiciar condições mais amplas para o ensino”, enfatizou a coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa, Ana Paula Aragão Santos.

A primeira residente a dar início ao estágio obrigatório, foi Cláudia Mara, que está tendo a oportunidade de treinamento prático e especializado após a conclusão da faculdade de medicina. “O estágio está sendo um divisor de águas para mim, com enriquecimento tanto profissional quanto pessoal. Uma oportunidade única estar aqui no Hospital Primavera que é referência no nosso estado e aprender diariamente com profissionais tão renomados”, concluiu Cláudia bastante emocionada.

Fonte e foto assessoria