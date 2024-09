REDE PRIMAVERA PARTICIPA DE RENOMADO CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA

De 17 a 19 de setembro, a cidade de Oxford, na Inglaterra, foi sede do 5º Congresso Mundial do IBC – International Bariatric Club, considerado um dos maiores eventos científicos do mundo, no que diz respeito as cirurgias bariátricas e metabólicas.

O evento trouxe na edição desse ano como tema principal, a tecnologia a serviço do tratamento cirúrgico, e reuniu grandes especialistas renomados de diversas partes do mundo, como o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e França , com o propósito de discutir com muita ciência e dados científicos, o que há de melhor e mais novo no tratamento da obesidade e também da cirurgia bariátrica.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo. É uma doença complexa, influenciada por fatores genéticos, ambientais e psicológicos, e não simplesmente resultado de escolhas pessoais ou falta de vontade. O Atlas Mundial da Obesidade 2024, da Federação Mundial de Obesidade, também traz a projeção que até 2035, o Brasil pode ter 127 milhões de adultos com sobrepeso ou obesidade.

A Rede Primavera esteve representada pelo cirurgião digestivo e bariátrico, Dr. Marcelo Protásio. Segundo ele, foi mais uma oportunidade de trocar experiências, ampliar o aprendizado e colocar em prática as técnicas cirúrgicas adequadas para cada paciente e as possíveis complicações associadas ao processo.” Foi um prazer muito grande participar de um dos mais importantes congressos e poder levar para os nossos pacientes tudo que existe de mais moderno, efetivo e seguro, no tratamento da obesidade e cirurgia bariátrica”, ressaltou Dr. Marcelo.

Fonte e foto assessoria