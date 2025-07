REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ESTÁ EM RETA FINAL DE PREPARAÇÃO PARA RETORNO ÀS AULAS NO DIA 21 DE JULHO

Com o início das aulas marcado para o próximo dia 21 de julho, as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino em Sergipe estão na reta final de preparação para receber os estudantes. A Secretaria de Estado da Educação (Seed) acompanha de perto as ações voltadas à melhoria da infraestrutura e ao bom funcionamento dos serviços essenciais, com foco em um retorno seguro, confortável e produtivo para a comunidade escolar.

Entre as intervenções realizadas pelo Departamento de Engenharia e Manutenção Predial (Demap) estão a manutenção dos sistemas hidráulicos e elétricos, revisão dos aparelhos de ar-condicionado e limpeza das caixas d’água. Atualmente, 24 unidades da rede passam por reformas, mas continuam em pleno funcionamento, além da manutenção de todas as 318 unidades escolares.

De acordo com o diretor do Demap, Valdir Pinto, o trabalho é contínuo para garantir boas condições estruturais. “Temos escolas em reformas e todas elas estão funcionando normalmente para esse segundo semestre. Estamos sempre fazendo de tudo para manter uma melhor estrutura para toda a comunidade escolar”, destacou.

A alimentação escolar é uma das prioridades da Seed, por seu papel estratégico na promoção da segurança alimentar e nutricional dos estudantes da rede pública estadual. Desde o dia 30 de junho, a pasta faz a distribuição dos gêneros alimentícios para o segundo semestre letivo. Os estoques das escolas estão sendo reabastecidos com alimentos provenientes da agricultura familiar e produtos adquiridos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uma das maiores políticas públicas de alimentação do mundo.

Com atenção rigorosa às diretrizes nutricionais e ao planejamento logístico de distribuição, a Seed garante que todas as unidades escolares iniciem as aulas com os gêneros alimentícios necessários para a oferta de uma merenda escolar de qualidade, completa e adequada às necessidades dos alunos. O compromisso é assegurar o direito à alimentação saudável e fortalecer o vínculo entre educação e nutrição, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes sergipanos.

A diretora do DAE, Lucileide Rodrigues, reforçou que o fornecimento está alinhado ao perfil alimentar dos estudantes. “A logística de distribuição foi organizada de forma que todas as escolas da Rede Pública Estadual estejam devidamente supridas até o início do calendário letivo”, disse ela.

No transporte escolar, o Setor de Transporte (Setran) atua em parceria com os municípios para garantir a segurança e o funcionamento das rotas. A manutenção preventiva da frota foi realizada, e as empresas prestadoras de serviço estão preparadas para o início do semestre. “Já comunicamos às empresas sobre o início do semestre letivo. O transporte escolar encontra-se preparado para a retomada”, afirmou a diretora do Setran, Sandra Ribeiro.

Atualmente a Seed possui contratos com 10 empresas terceirizadas que, juntas, disponibilizam 533 veículos, dos quais 409 são ônibus, 76 vans e 48 micro-ônibus, realizando o transporte desses alunos. Das 76 vans, 15 são padronizadas para alunos com dificuldade de locomoção.

