REFRATIVA DAY DISCUTE AVANÇOS NA CIRURGIA REFRATIVA NO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE OFTALMOLOGIA

Segundo dia de evento também contou com discussões importantes sobre diagnóstico e tratamento para o glaucoma

O segundo dia de atividades do Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO), um dos mais importantes eventos da especialidade, teve como destaque, nesta sexta-feira, 21, discussões relevantes acerca da cirurgia refrativa e do diagnóstico e tratamento para o glaucoma. O evento acontece no Centro de Convenções AM Malls Aracaju, reunindo especialistas de todo o país para debater os avanços tecnológicos e científicos na área, promovendo discussões de grande relevância para a prática oftalmológica.

Um dos destaques da programação foi o Refrativa Day, um microevento dentro do congresso dedicado exclusivamente à cirurgia refrativa. Coordenado por grandes nomes da oftalmologia, incluindo o médico e cientista Renato Ambrósio Júnior, referência internacional na área, o Refrativa Day tem como objetivo discutir o futuro das cirurgias para correção de erros refrativos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo.

“A cirurgia refrativa não se trata apenas de corrigir a visão, mas de oferecer qualidade de vida aos pacientes com máxima segurança e eficácia”, destacou Ambrósio. Ele também ressaltou a importância da educação continuada na área. “O bom não é bom o suficiente, é preciso buscar a excelência. Para isso, os oftalmologistas devem se aprofundar no conhecimento e na aplicação da tecnologia com zelo pelo paciente”, completou. Além disso, enfatizou que a cirurgia refrativa vai além do laser, incluindo procedimentos intraoculares, como lentes fáquicas e cirurgia de catarata com planejamento refrativo.

Além das discussões sobre cirurgia refrativa, o congresso também dedicou parte significativa de sua programação às palestras sobre glaucoma, uma das principais causas de cegueira no mundo. Durante o evento, especialistas abordaram a importância do diagnóstico precoce, novas abordagens terapêuticas e avanços nos tratamentos disponíveis para a doença, que afeta milhões de pessoas globalmente.

“O glaucoma continua sendo a principal causa de cegueira irreversível no mundo. O diagnóstico precoce e o conhecimento das novas terapias, sejam cirúrgicas, a laser ou medicamentosas, são fundamentais para oferecer um controle mais eficaz da doença”, ressaltou a oftalmologista Dra. Jussara Cunha, coordenadora do Simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG). Ela também chamou atenção para um fator preocupante. “O aumento da miopia na população é algo que nos preocupa bastante. Estima-se que até 2050 metade da população mundial será míope e a miopia é um fator de risco para o glaucoma. Precisamos estar atentos a isso e reforçar a importância da prevenção e do acompanhamento oftalmológico contínuo”, alertou.

Com a presença de renomados profissionais e a troca de conhecimento entre especialistas de diversas partes do país, o Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia reforça seu papel como um espaço essencial para a atualização científica e o aprimoramento da prática oftalmológica na região.

“A realização deste congresso é um marco para a oftalmologia do Norte e Nordeste, pois proporciona um ambiente de aprendizado e inovação para os profissionais da área. Além de discutirmos as mais recentes pesquisas e avanços tecnológicos, promovemos uma troca de experiências enriquecedora entre especialistas que compartilham suas vivências e desafios do dia a dia clínico e cirúrgico. Esse contato direto entre pesquisadores, cirurgiões e clínicos contribui significativamente para a evolução da nossa prática e, consequentemente, para a melhoria dos tratamentos oferecidos aos pacientes”, destacou Dr. Allan Luz, um dos presidentes do Congresso.

CNNO

A 31ª edição do Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO) começou nesta quinta-feira, 20, e segue até este sábado, 22, em Aracaju. O evento é uma iniciativa da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO) e da Sociedade Sergipana de Oftalmologia (SSO) e acontece pela terceira vez na capital sergipana.

A solenidade de abertura do evento contou com a presença de autoridades e representantes de diversas sociedades médicas e homenageou grandes nomes da oftalmologia nacional com a entrega das Medalhas Afonso Medeiros e Mário Ursulino, em reconhecimento ao impacto de suas carreiras na evolução da especialidade. O CNNO 2025 teve ainda, entre outras discussões, a primeira edição do Ceratocone Day e a estreia do Projeto Visão Solidária, que inclui atendimentos oftalmológicos gratuitos a crianças da rede pública de educação e também aquelas em situação de acolhimento institucional ou outra vulnerabilidade social.

Texto NV Comunicação – Foto Universo Visual