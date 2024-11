REVISÃO FINAL PARA ENEM CONTA COM MATERIAL PEDAGÓGICO E PROFESSORES NO REVEZAMENTO DE CONTEÚDOS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), encerrou as atividades preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, com a realização presencial da Revisão Final nesta sexta-feira, 1°, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. Cerca de 6 mil estudantes da Rede Pública Estadual e do programa Pré-Universitário (Preuni) tiveram a oportunidade de exercitar seus conhecimentos com as orientações, dicas e material pedagógico produzido pelos professores do Preuni.

Na entrada do evento, os alunos receberam um caderno de questões, que contém atividades abrangentes às áreas de conhecimento abordadas no Enem. Com a participação de 18 professores, a Revisão Final dispôs da abordagem de temas e questões presentes na prova.

O professor de Química Marcio Cardoso falou sobre a importância do evento na preparação dos alunos. “Essa revisão é feita para relembrar alguns conceitos que foram vistos ao longo do ano. Não adianta o aluno chegar aqui sem saber de nada e pensar que vai aprender tudo. Mas a gente dá algumas dicas, alguns conceitos que estavam meio esquecidos. Também ajuda a relaxar, porque a tensão perto do Enem é muito grande”, afirmou.

A professora de Espanhol Monicque Risper comentou sobre sua participação no evento e como buscou apresentar o conteúdo de uma maneira divertida e interessante para os alunos. “Fizemos a revisão hoje com alguns herois já conhecidos, mas também com alguns não tão conhecidos no sentido de serem herois, como Frida Kahlo. Hoje estou interpretando ela, e vamos falar sobre os gêneros textuais que caem na prova, tanto de Espanhol quanto de Inglês”, disse ela.

Preparação no ano letivo

Durante o ano letivo de 2024, os alunos da Rede Estadual puderam contar com a prática de programações voltadas à formação de conhecimento deles. O ‘Treinando com Pesos’, integrado com professores articuladores do Preuni, dispôs de revisões das áreas de Linguagens, Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, Atualidades e Redação. Além dos aulões, os estudantes desfrutaram das quinzenais Oficinas de Redação, a fim de ajudá-los a obter mais conhecimento e repertório para o primeiro dia de provas.

A professora de Redação do Centro de Excelência Santos Dumont, Fátima Rocha, prestigiou o momento de aprendizado de seus alunos e comentou a diferença que as aulas fizeram na preparação dos estudantes durante o ano letivo. “Elas foram muito importantes para os alunos, pois deram um norte, para que eles pudessem ir em busca daquilo que sonham”, ressaltou.

