REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA SEMENTEIRA REFORÇA INTEGRAÇÃO ENTRE NATUREZA, ARTE E INFRAESTRUTURA

Menos concreto, mais arborização. Esse foi o objetivo da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) ao realizar uma série de readequações no projeto de revitalização do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, na atual gestão. Inicialmente, a proposta previa apenas o plantio de mudas e melhorias pontuais, mas o escopo foi ampliado para incluir paisagismo, equipamentos mais modernos, requalificação das áreas esportivas e de lazer, além da criação de parques sensoriais, recuperação da ponte de pedestres dos lagos, colocação de gramado e intervenções artísticas integradas à natureza.

A combinação entre técnica e sensibilidade marcou o processo de execução. De acordo com a coordenadora do departamento de projetos da Emurb, a arquiteta Angélica Rocha, o foco das alterações é a sustentabilidade. “Nosso desejo era a valorização ambiental e o bem-estar dos visitantes. Então, inserimos componentes estéticos, que atuam como sinalizadores dos espaços, orientando fluxos e reforçando a identidade visual do parque. Além de elementos de sombreamento, como os arcos, e suporte para plantas, trazendo mais harmonização ao local”, explicou. A arborização foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA).

As intervenções artísticas também foram realizadas com o intuito de reforçar o caráter verde e humano do parque. Para o artista Korea, cada arte realizada carrega inspiração no próprio ambiente do parque. “Eu fiz fotos de garças, corujas, bem-te-vis, quero-queros, pássaros no ninho, diversos animais do parque, para reproduzir com precisão no mural. A ideia é tirar o concreto, como os muros da arquibancada do campo de futebol, por exemplo, e dar um toque de verde, de arte”, declarou. Segundo ele, a presença da arte no local desperta o olhar do visitante para a própria paisagem.

O percurso dos arcos conta com pinturas no chão, com rastros de borboletas e cores vivas. É uma forma de tornar o trajeto mais agradável, convidando as pessoas a observar o entorno. Para Wilma de Souza, que mora nas proximidades do parque e costuma passear com seu pet, a transformação no parque é muito sentida pelos moradores. “Estão respeitando a natureza e, ao mesmo tempo, dando mais condições para os visitantes terem opção de lazer. Eu acho muito válida a revitalização, já sentimos a diferença nos dias mais quentes”, justifica.

Ao todo, foram plantadas 817 mudas. Também foram instalados mais de 100 bancos — entre modelos em pedra e estruturas de concreto com madeira em diversos formatos, contribuindo para a valorização estética e funcional dos espaços. Sergio Alves, que frequenta o parque desde o início da obra, também elogia os resultados. “A trilha, para nós que gostamos de correr, ficou excelente. Eu corro e ando de bicicleta, são meus esportes favoritos e a Sementeira é o local que eu escolho para vir diariamente. Venho direto do trabalho para cá, mas não deixo de vir. E agora, com a obra, ficou ainda melhor para todos”, afirmou.

A engenheira fiscal Rita dos Santos também destaca o diferencial do trabalho. “Foi uma obra que uniu técnica e sensibilidade. Geralmente, lidamos com obras de infraestrutura, asfalto, drenagem, intervenções mais duras. No parque, a experiência foi outra: estar cercada pela natureza, vendo o verde crescer a cada dia, trouxe um sentimento de paz. Trabalhar ao lado do artista Korea foi enriquecedor, porque ele traduzia em arte o que nós víamos acontecer no paisagismo. Foi o projeto mais verde que já acompanhei”, declarou.

Sua satisfação em trabalhar no ambiente é a mesma do engenheiro fiscal Ademar Valente. Para ele, o projeto teve um caráter singular dentro das intervenções urbanas executadas pela empresa. “Foi muito gratificante acompanhar essa obra. Foram plantadas muitas palmeiras imperiais, mudas e gramados, e ampliada a quantidade de bancos para oferecer mais conforto aos visitantes. Além de frequentar o parque por conta do trabalho, moro próximo e faço caminhada no local todos os dias. Então, percebo que a população tem aprovado o resultado, as pessoas elogiam constantemente”, destaca.

Mais acessibilidade

Aracaju vive uma nova era no esporte. O novo complexo esportivo, que reúne sete quadras, foi projetado com foco na acessibilidade e inclusão. O espaço conta com piso tátil em todo o entorno, rampas de acesso, além de vestiários e banheiros adaptados para homens e mulheres. A implantação de jardins sensoriais amplia as possibilidades de interação e convivência, promovendo uma experiência mais inclusiva e acolhedora para todos os usuários. Na área dos lagos, além da revitalização paisagística, foi realizada a construção de meios-fios rebaixados e a adequação de caminhos acessíveis, garantindo o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida de forma segura e confortável.

A facilidade de acesso também se reflete na incorporação de trilhas acessíveis que conectam os quiosques e demais áreas de serviços, garantindo mobilidade e conforto para todos os frequentadores. Antonio Nicolau, que vende churros no local há mais de 10 anos, diz que as vendas já melhoraram. “A obra trouxe melhoras para a população e também para o sistema financeiro. Estou gostando de ver o avanço que estamos vivendo. Foi tudo caprichado, ficou muito legal”, disse. A melhoria na qualidade de vida dos aracajuanos está em cada obra entregue.

O projeto teve investimento de R$ 30,1 milhões e contemplou a execução de um conjunto amplo de melhorias. Também foram realizados serviços de pavimentação e recapeamento, revitalização do monumento em homenagem ao ex-governador Marcelo Déda e implantação de uma nova estação elevatória de esgoto. O resultado é um parque mais verde, funcional e acolhedor, onde a infraestrutura se une à arte e à natureza para oferecer à população um espaço público de referência. A revitalização reafirma o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a valorização dos ambientes urbanos e com a promoção da qualidade de vida.

