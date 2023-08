Sábado Saudável: nove unidades de saúde ofertarão serviços com foco em mulheres e gestantes em Aracaju

Neste sábado, 5, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove ações especiais de atenção à saúde com o “Sábado Saudável ConVida GerAções”. O público-alvo deste dia são mulheres e gestantes, as quais serão contempladas com a oferta de serviços em nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

Estarão abertas, das 8h às 13h, as UBSs Augusto Franco (conjunto Augusto Franco), Cândida Alves (Santos Antônio), Celso Daniel (Santa Maria), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Eunice Barbosa (Coqueiral), João Bezerra (Areira Branca), João Cardoso (José Conrado de Araújo), Hugo Gurgel (Coroa do meio) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

“Esse é um mês especial, mês do Agosto Dourado, que trata sobre a importância e benefícios da amamentação. Temos ainda o Agosto Lilás, momento de evidenciar a luta contra a violência contra a mulher, então, especificamente neste mês estamos realizando ações com foco nas mulheres e gestantes. Na ação deste sábado, portanto, vamos estender os serviços voltados às mulheres e gestantes”, enfatiza a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

De acordo com a gestora, as unidades foram escolhidas justamente por terem menor cobertura de exames, vacinas, nas gestantes, principalmente. “O foco é trazer essas mulheres para os serviços, até mesmo por sabermos que, durante a semana, muitas delas não têm tempo de ir a uma unidade, portanto, a manhã deste sábado será aberta para elas”, destaca.

Para ter acesso aos serviços, basta apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de residência de Aracaju. “Serão ofertados 380 ultrassonografias obstétricas, 600 mamografias, entre outros serviços que já são ofertados durante a semana, mas, devido ao grande absenteísmo, que é o não comparecimento aos procedimentos agendados das usuárias de segunda a sexta-feira. Vamos ofertar diversos tipos de serviços neste sábado, que é um dia livre, com o intuito de aumentar e melhorar os indicadores”, explica Waneska.

Com a ideia de aproximar ainda mais a comunidade dos serviços de saúde, a SMS “orientará a população, ofertando atendimento de enfermagem e médico, atualizando o cartão vacinal, estimulando a participação do indivíduo no cuidado com a saúde, sobretudo a prevenção, e incentivando e promovendo a prática de atividades físicas regular como medida preventiva de agravos a saúde”, enfatiza a secretária.

Serviços ofertados

Serão disponibilizados: atendimento médico e de enfermagem; atendimento odontológico; orientação da Assistência Social sobre o Bolsa Família; coleta de exames citopatológicos; aferição da pressão arterial sistêmica; realização de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C; testes de gravidez; imunização; consulta de pré-natal com médico e enfermeiro; avaliação/consulta odontológica para gestantes; exames citopatológicos; visitas domiciliares para vacinação (gestante e puérperas); orientação e acolhimento do serviço social e atividades da Academia da Cidade.

Ainda poderá ser feito marcação de exames: tipagem sanguínea e fator RH, eletroforese de hemoglobina, uroanálise, urocultura e antibiograma, urina tipo I, parasitológico de fezes, anti HIV, hemograma completo, glicemia em jejum, toxoplasmose IgM e IgG, curva glicêmica, colesterol total e triglicerídeos; para gestantes: pacote mamãe coruja; marcação de ultrassonografias obstétricas; marcação de ultrassonografias transvaginais; marcação de mamografias; agendamento para ginecologista; educação em saúde e roda de conversa sobre violência contra mulher; prevenção do câncer de colo do útero e sorteio de kit para gestante ofertado pela Maternidade Lourdes Nogueira.

“São serviços que já são ofertados nas unidades diariamente. Realizar mais uma edição do Sábado Saudável é proporcionar um momento extra para que essas mulheres possam ir, fazer seus exames e acompanhamento, sendo que, se as crianças estiverem com o cartão de vacinação desatualizado, podem também ter acesso ao serviço”, complementa Waneska.

Foto SMS