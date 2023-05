Saneamento Expresso’ da Deso marca presença no ‘Sergipe é aqui’ em Estância

Informe publicitário

Ação do Governo do Estado chega a 4ª edição e contabiliza inúmeros serviços à população do município e região

O programa ‘Sergipe é aqui’ tem sido motivo de alegria para a população que recebe a ação do Governo de Sergipe em seu município. Na última sexta-feira, 12, foi a vez de Estância, que contou com a Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, e mais de 20 secretarias e órgãos, que ofertaram serviços durante todo o dia, na Escola Municipal Maria Izabel de Carvalho Nabuco D’Ávila, na quarta edição do projeto. Unidade Móvel, água e mudas de árvores

A Deso esteve presente com o programa ‘Saneamento Expresso’, através da Unidade Móvel de Educação Ambiental, que é itinerante, e possibilita levar à população, informações sobre meio ambiente e saneamento, em um veículo tipo ônibus, adaptado e equipado com maquetes didáticas e funcionais, que retratam todo o Ciclo do Saneamento. Além disso, foi feita a distribuição de copos de água, gibis da Turma da Mônica (com histórias que relatam o Saneamento) e mudas de árvores frutíferas. A meta é levar o ‘Sergipe é aqui’ aos 75 municípios sergipanos. As cidades contempladas até o momento foram Boquim, Propriá e Porto da Folha. Na última edição do projeto, no último mês de abril, em Porto da Folha, a região do alto sertão, foram realizados 5.336 mil atendimentos.