SAÚDE: O ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO MARCA O INÍCIO DA EXPANSÃO DOS SERVIÇOS NAS USFS EM ARACAJU

A população de Aracaju começa a ser beneficiada com uma nova etapa de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. Para garantir a ampliação da oferta de serviços, que prevê a realização de uma média de 185 mil procedimentos mensais, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoveu, entre os dias 1º e 3 de outubro, o acolhimento pedagógico e alinhamento estratégico com os colaboradores que atuarão nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

O treinamento apresentou a estrutura da rede municipal, os fluxos de atendimento, agendamentos e orientações sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na política de humanização, territorialização e gestão da agenda. Segundo a gerente estratégica da Rede de Atenção Primária, Fernanda Oliveira, “é fundamental que todos tenham conhecimento sobre os princípios e atributos do SUS, para que o atendimento seja sempre guiado pelas necessidades da população e pela visão ampliada do território”.

A ampliação da oferta de serviços faz parte do Termo de Colaboração firmado entre a SMS e o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS), responsável pela operacionalização de ações que fortalecem a rede municipal.

O representante estadual do IDEAS, Lourival Júnior, destacou a importância da parceria para a melhoria do acesso. “O estudo técnico apontou a necessidade de ampliar significativamente os serviços e procedimentos, e é exatamente isso que o termo de colaboração firmado com Aracaju vem garantir: redução de filas, agilidade no atendimento e qualidade na assistência”, afirmou.

Os profissionais que participaram do alinhamento estratégico também ressaltaram a relevância do processo formativo. A enfermeira Valéria Gama avaliou a experiência como “de grande importância, pois transmite segurança para iniciar na rede de atenção, mostrando que o SUS caminha para levar qualidade e integralidade a todos”. Já a enfermeira Mayara Carvalho afirmou que “o treinamento possibilitou troca de conhecimentos e a preparação necessária para atender a população com ainda mais eficiência”.

Para a enfermeira Jacqueline Vieira, o acolhimento pedagógico fortalece a integração das equipes. “É a união de conhecimentos e objetivos em prol de uma atenção primária que realmente funcione, garantindo resultados para a população”, declarou. A auxiliar de saúde bucal Valéria Meneses destacou a valorização da área odontológica. “O treinamento mostrou a amplitude do SUS e a importância do nosso papel no apoio ao atendimento odontológico comunitário”, considerou.

A técnica em farmácia Samylle Lima reforçou o impacto positivo da preparação. “Fomos orientados para oferecer empatia, organização e qualidade no atendimento. Esse treinamento nos fortalece para acolher a população com excelência e humanização”, disse.

Com esse processo de acolhimento, a Secretaria Municipal da Saúde estabelece as bases para que a ampliação na oferta de serviços da Atenção Primária seja feita de forma organizada, humanizada e eficiente, garantindo que a população de Aracaju seja a principal beneficiada com a expansão dos serviços de saúde.

