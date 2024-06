SAÚDE ALERTA PÚBLICO DO ARRAIÁ DO POVO SOBRE CUIDADOS COM O CONSUMO EXCESSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

A preocupação com o consumo abusivo de bebidas alcoólicas durante os festejos juninos vem sendo constante. Os números de atendimentos no posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), montado no Arraiá do Povo, mostram que muitas pessoas que vão curtir a festa acabam voltando para casa mais cedo pelo abuso na ingestão de bebidas alcoólicas. Para evitar isso, o serviço orienta a população quanto ao consumo de bebidas, que representa mais de 40% dos atendimentos clínicos no evento.

Nos últimos 17 dias de festejo, o posto médico do Samu 192 Sergipe atendeu 419 pessoas, sendo 262 mulheres e 157 homens. De acordo com informações da assessora técnica do Samu, Cinthia Guerra, as mulheres são as que mais procuram assistência pelo excesso de bebidas alcoólicas.

“Chamamos a atenção de todo o público sobre os cuidados com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Observamos que a maior prevalência é de mulheres quando fazemos o levantamento da causa da procura pelo serviço. Estamos atuando com a equipe preparada, mas alertamos sobre os perigos que o excesso do consumo pode causar, que perpassa pela questão da saúde, familiar, quando precisamos acionar algum parente ou até de segurança”, destacou Guerra.

Quando chega ao posto paciente menor de idade, em que é constatado o consumo de bebidas alcoólicas, a equipe do Samu 192 Sergipe notifica imediatamente o Conselho Tutelar, que faz todo o acompanhamento até a alta e aciona um adulto responsável para resguardar o menor.

A enfermeira do Samu 192 Sergipe, Érica Braz, reforça os danos do excesso da bebida alcoólica, bem como destaca que o serviço além do atendimento assistencial orienta os pacientes que procuram o posto médico. “Todos sabem que é prejudicial o excesso de bebidas e que tem algumas alterações orgânicas que aparecem de forma imediata como a alteração no nível de consciência, diminuição dos reflexos e diminuição da força motora. Realizamos o atendimento inicial até a diminuição dos sintomas e também orientamos os pacientes até o retorno ao domicílio, a fim de minimizar os danos inerentes à saúde”, destaca.

Posto médico

A equipe do Samu 192 Sergipe está a postos para atender qualquer ocorrência, seja de urgência ou emergência, contando com a estrutura do Posto Médico Avançado. O posto contém dois leitos de estabilização, equipados com suporte de oxigênio, respiradores, monitores, aspiradores, bombas de infusão, desfibriladores e todo o material necessário para intervenções avançadas.

A unidade também conta com dez leitos de observação, sendo camas, leitos e poltronas para medicação rápida, além dos mais de 20 profissionais, entre enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e estagiários, preparados e de prontidão.

O Posto Médico Avançado possui 95% de resolutividade no local, os casos por intoxicação alcoólica, traumas (geralmente contusão) e demais casos clínicos sem resposta ao tratamento no local são conduzidos para unidades hospitalares da capital. Fica ainda à disposição para qualquer necessidade de remoção uma ambulância de suporte avançado de vida.

Foto: Flávia Pacheco