SAÚDE ARACAJU: GRIPÁRIO PASSA A FUNCIONAR DAS 8H ÀS 17 HORAS A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA, 1º DE AGOSTO

A partir de sexta-feira, 1º de agosto, o Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais de Aracaju, o Gripário, passa a funcionar em novo horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A mudança ocorre diante da redução na procura pelo serviço e da estabilização dos casos de síndromes respiratórias na capital.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) destaca que a queda no número de atendimentos é resultado direto das ações integradas de vigilância, prevenção e cuidado desenvolvidas ao longo dos últimos meses, como o reforço nas campanhas de vacinação, a busca ativa de pacientes vulneráveis e a ampliação da rede de atendimento. Durante os meses de junho e julho, período de maior circulação viral, o gripário funcionou em regime especial, todos os dias da semana, incluindo feriados, realizando 2.791 atendimentos e garantindo assistência oportuna à população.

De acordo com a gerente do gripário, Manuella Duarte, a estrutura foi fundamental para atender à demanda sazonal. “A ampliação do funcionamento foi uma medida estratégica diante do aumento de casos provocado pelas condições climáticas e eventos festivos. Com a retomada da estabilidade, o serviço retorna ao horário regular, sem prejuízo à assistência”, explica.

Localizado na Rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, no bairro Coroa do Meio, o gripário segue com equipe multiprofissional preparada para atender casos de infecção respiratória aguda, como febre, tosse e dor de garganta. A estrutura integra o Plano de Contingência de Síndromes Gripais da SMS e permanece como um importante ponto de apoio para garantir cuidado e proteção à população.

Foto: Ascom/SMS