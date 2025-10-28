SAÚDE DE ARACAJU AMPLIA OFERTA DE ATIVIDADES FÍSICAS GRATUITAS COM REATIVAÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA CIDADE

A partir desta terça-feira, 28, a população de Aracaju passa a contar com mais uma opção para a prática de atividades físicas orientadas e gratuitas. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reativou o polo do Programa Academia da Cidade no Conjunto Médici, localizado na Associação de Moradores.

Ao longo da semana, outros três polos também serão reativados: o do bairro Inácio Barbosa, do Centro de Criatividade e o do Calçadão da Praia Formosa. Com essas reativações, o programa passa a contar com 25 polos em funcionamento na capital.

Os polos da Academia da Cidade oferecem à população atividades físicas supervisionadas por profissionais de Educação Física, como ginástica coletiva e localizada, treinamento funcional e alongamento. Os participantes também têm acesso a avaliações físicas, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e ações de educação em saúde.

Segundo o coordenador do programa, Genisson Silva, a ampliação representa mais um passo importante na descentralização das ações de promoção da saúde e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população aracajuana. “O programa traz uma semana repleta de ações. Estamos reativando polos importantes e convidamos toda a população a participar. O cadastro pode ser feito diretamente no polo, apresentando comprovante de residência, Cartão SUS e documento com foto”, explicou o coordenador.

Desenvolvido em parceria com as Unidades de Saúde da Família e outras instituições municipais, o Programa Academia da Cidade integra as ações da SMS voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e estímulo à socialização comunitária.

Foto: Ascom/SMS