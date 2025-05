SAÚDE DE ARACAJU APRESENTA AVANÇOS E DESAFIOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) apresentou, nesta quinta-feira (29), na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre de 2025 (RDQ), com os resultados das ações realizadas entre janeiro e abril deste ano. A prestação de contas faz parte do monitoramento da Programação Anual de Saúde (PAS) e reforça o compromisso da atual gestão com a transparência e a melhoria dos serviços prestados à população.

Entre os principais avanços apontados no relatório, estão os resultados positivos do plano de sazonalidade, que registrou queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e nenhum óbito infantil por causas respiratórias no período. Casos de dengue também apresentaram expressiva redução, passando de 2.475 notificações em 2024 para 605 em 2025 no mesmo recorte de tempo.

A ampliação da testagem rápida e diagnósticos confirmatórios, especialmente para sífilis, demonstrou o empenho das equipes na detecção precoce de doenças: os testes aumentaram de 83, em 2024, para 135 em 2025. Já as ações de vacinação mais do que dobraram: foram aplicadas 4.964 doses no primeiro quadrimestre de 2025, frente às 2.108 no mesmo período do ano anterior.

A população também contou com ampla oferta de atendimentos na rede hospitalar: o Hospital Fernando Franco realizou 61.958 atendimentos, a Maternidade Lourdes Nogueira, 96.190, e o Hospital Dr. Nestor Piva, 126.100. Ainda assim, o absenteísmo em consultas com determinadas especialidades, como oftalmologia e neurologia, permanece como desafio, superando os 50%. O relatório também evidencia investimentos na ampliação da Rede de Atenção Farmacêutica, com crescimento de 31,58% no número de farmacêuticos. Em 2025, são 38 profissionais atuando, frente aos 26 registrados no ano anterior.

Além disso, a gestão deu início ao processo licitatório para construção de três novas Unidades de Saúde da Família (USF Humberto Mourão, USF Renato Mazze Lucas e USF João Bezerra) e dois novos pólos da Academia da Cidade. E ainda, preparou o terreno para mais quatro unidades básicas que entrarão em fase de licitação. Está em andamento também a nova ala pediátrica do Hospital Fernando Franco.

Outras obras foram cadastradas junto ao Ministério da Saúde pelo programa NOVO PAC, incluindo um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma Policlínica e uma nova Unidade Básica de Saúde. Destaque ainda para a nova gestão do Hospital Nestor Piva, que passou a ser administrado pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), e da Maternidade Lourdes Nogueira, agora sob responsabilidade do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), mudanças que já apresentam impactos positivos nos serviços prestados.

Durante a apresentação, a secretária Débora Leite destacou os obstáculos enfrentados, como entraves burocráticos, dificuldades em processos licitatórios e desafios operacionais, mas reforçou a importância dos avanços conquistados. “Apesar das restrições, os resultados estão aí, e são para a população. Melhoramos em indicadores importantes e seguimos abertos ao diálogo, às críticas construtivas e, sobretudo, comprometidos com o bem-estar dos aracajuanos”, declarou.

Na oportunidade, a gestora reforçou a importância do alinhamento entre a gestão municipal e o legislativo para garantir avanços na saúde pública: “As emendas dos parlamentares fazem parte do nosso orçamento, então a gente precisa, juntos, entender quais são os gargalos da rede para essa destinação. Quando um parlamentar destina uma emenda impositiva, ela precisa ser para serviço, e não para aquisição de itens que não refletem em avanços e possam impactar outros serviços essenciais. Por isso, é fundamental estarmos alinhados para que possamos, de forma conjunta, promover a qualidade de vida da população”, ressaltou.

A gestão segue investindo na expansão da rede assistencial, na valorização dos profissionais de saúde, no fortalecimento da atenção básica e na modernização da infraestrutura. As ações adotadas têm como foco principal o bem-estar do cidadão aracajuano, o acesso à serviços de qualidade, prevenção de doenças e ampliação do cuidado integral.

Com informações da SMS