SAÚDE DE ARACAJU ASSEGURA POSTO MÉDICO E AÇÕES PREVENTIVAS PARA O PRÉ-CAJU 2025, NA ORLA DE ATALAIA

Para garantir que os foliões aproveitem o Pré-Caju com segurança e tranquilidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) preparou uma estrutura especial de atendimento e mobilizou equipes em diferentes frentes de atuação. O plano operacional, apresentado nesta quarta-feira, 12, integra as ações das áreas de Urgência e Emergência, Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, reforçando o compromisso da gestão com o bem-estar da população durante o evento.

Nos dias 15 e 16 de novembro, a SMS disponibilizará um posto médico estruturado para atendimentos de baixa e média complexidade, localizado à frente do Camarote Aju. O espaço contará com 15 leitos (sendo dois de estabilização), 10 poltronas, além de uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU – UTI móvel. Casos mais graves serão estabilizados e encaminhados ao Hospital Fernando Franco, referência hospitalar do evento.

Segundo a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da SMS, Leilane Araújo, o objetivo é oferecer um atendimento ágil e eficiente. “O posto médico está pronto para atender de forma imediata qualquer necessidade dos foliões, principalmente o público da pipoca. Historicamente, os atendimentos são voltados a queixas ortopédicas, traumas e intoxicações alcoólicas. Nossa equipe estará preparada para agir com rapidez e segurança”, afirmou.

A Vigilância em Saúde também atuará durante a festa com ações educativas de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Serão distribuídos preservativos e lubrificantes, além de orientações sobre Profilaxia Pré e Pós-Exposição (PrEP e PEP) ao HIV e Hepatites Virais. A equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) estará presente para identificar possíveis emergências epidemiológicas e acompanhar situações de saúde pública.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Duanne Marcele, a presença das equipes reforça o caráter preventivo da SMS. “Teremos profissionais orientando sobre prevenção, além de uma equipe do CIEVS pronta para agir caso ocorra qualquer situação de emergência em saúde pública”, destacou.

A Vigilância Sanitária também estará presente em todos os dias do evento, tanto na avenida quanto no Camarote Aju, para garantir a segurança alimentar e o consumo responsável de bebidas. As equipes fiscalizarão a higiene dos pontos de venda, o acondicionamento de alimentos e bebidas e a procedência dos produtos comercializados. O comércio de bebidas previamente preparadas está proibido, só será permitido o preparo na presença do consumidor.

A gerente de alimentos da Vigilância Sanitária, Laila Garcia, reforçou a importância dessas ações. “Nosso trabalho é assegurar que os alimentos e bebidas vendidos sejam seguros para o consumo. Essa fiscalização protege a saúde dos foliões e evita riscos como contaminações e consumo de bebidas adulteradas”, explicou.

Com essa ampla estrutura de atendimento, prevenção e fiscalização, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju assegura uma atuação integrada durante todo o Pré-Caju 2025. O objetivo é proteger a saúde dos foliões e garantir que todos possam aproveitar a festa com segurança, responsabilidade e tranquilidade.

Foto: Eriky Batalha/ Ascom SMS