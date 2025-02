SAÚDE DE ARACAJU BUSCA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA AMPLIAR A REDE DE SERVIÇOS NAS UNIDADES

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está empenhada em fortalecer a Atenção Básica com planejamento estratégico e gestão eficiente. Realizando visitas semanais às Unidades de Saúde da Família (USFs), a secretária Débora Leite e sua equipe técnica têm liderado uma força-tarefa para identificar desafios e implementar soluções, garantindo mais qualidade e agilidade no atendimento à população.

O diagnóstico inicial revelou desafios importantes, como a necessidade de reposição de compressores para equipamentos odontológicos, cuja licitação já está em andamento. Além disso, um déficit significativo de equipes de saúde da família tem impactado a cobertura dos serviços. “Para equilibrar as contas e ampliar o atendimento, a Secretaria está estruturando um planejamento orçamentário que permita a reposição gradual dessas equipes, sem comprometer a gestão responsável dos recursos públicos”, explicou Débora Leite.

Outro ponto crucial identificado pela SMS é a necessidade de expansão da rede de saúde. Aracaju cresceu, mas a infraestrutura de saúde não acompanhou esse avanço. Para atender essa demanda, seriam necessárias 13 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 61 novas equipes de saúde da família.

Diante do cenário, a secretária reconhece que esse é um desafio para se cumprir a longo prazo, mas reforça o compromisso de iniciar esse processo imediatamente. “Nosso objetivo é sair do zero. Sabemos das dificuldades, mas precisamos avançar. A prioridade da gestão da prefeita Emília Corrêa é garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde dignos, com consultas, exames e medicamentos disponíveis”, destacou.

A SMS segue focada em fortalecer a Atenção Primária como a principal porta de entrada para o cuidado com a saúde. Com ações concretas, planejamento estratégico e compromisso com a transparência, a gestão municipal reafirma seu compromisso em otimizar os serviços e garantir uma assistência pública mais eficiente, humanizada e acessível para todos.

