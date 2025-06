SAÚDE DE ARACAJU INTENSIFICA AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI DANDO INÍCIO AO QUARTO LIRAA DO ANO

Para garantir mais saúde e segurança à população, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira (30), o quarto Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2025.

A ação, realizada em todos os bairros da capital, é essencial para monitorar e controlar a infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante o levantamento, agentes de endemias percorrem as residências, coletam amostras de larvas e encaminham o material para análise no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Com essas informações, a SMS direciona ações como mutirões de limpeza, aplicação de fumacê e mobilizações educativas nos locais com maior risco.

Segundo Daniel Nunes, gerente do Programa de Combate ao Aedes aegypti, a colaboração da comunidade é fundamental. “É importante que a população verifique possíveis focos de água parada, receba os agentes em casa e evite o descarte de lixo em terrenos baldios. Cada atitude faz diferença para reduzir o risco da dengue”, reforça.

Ricardo Melo, supervisor do programa, destaca que “os agentes estão preparados para orientar moradores sobre cuidados simples, como tampar caixas d’água e evitar recipientes que acumulem água”. Já o agente de combate à endemias Edmilson da Silva Santos reforça o apelo. “Quando o agente chegar, seja tolerante e colabore. Essa visita é para o bem de todos”, endossou.

Para quem já enfrentou a doença, como o morador do bairro Ponto Novo, Severino Oliveira, a prevenção é um compromisso coletivo. “Cada um precisa fazer a sua parte. Não adianta cuidar só da minha casa. Se o vizinho não cuida, todos sofrem”, pontuou.

A SMS reforça que a luta contra o mosquito depende de cada morador. Receber os agentes de endemias, manter quintais limpos e evitar água parada são atitudes simples que protegem toda a comunidade.

Foto: Ascom/SMS