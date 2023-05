SMS orienta evitar contato com águas de áreas alagadas. “O ideal é evitar o contato com essa zona de contaminação”

Em virtude das fortes chuvas registradas nos últimos dias na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alerta para os cuidados com o contato com as águas provenientes de áreas alagadas, enchentes ou inundações, que podem causar doenças como micoses, leptospirose, hepatite, tétano, além de doenças virais.

De acordo com a médica infectologista da SMS, Fabrízia Tavares, ao entrar em contato com água contaminada a população precisa ficar atenta à manifestação de possíveis sintomas.

“O ideal é evitar o contato com essa zona de contaminação, mas sabemos que em virtude das chuvas pode ser inevitável. Essa água de origem duvidosa pode conter urina de rato, presença de parasitas entre outros transmissores de doenças. Além disso, a ingestão de alimentos contaminados com água suja podem pode causar diarreia, vômitos, dor abdominal, febre, dores de cabeça, dores musculares como na panturrilha, ou seja, sinais de doença como leptospirose, hepatite A, infecções virais. Diante disso é preciso buscar atendimento médico o quanto antes”, explica a infectologista.

Controle de Zoonoses

Para combater as doenças, a exemplo da leptospirose e presença de animais peçonhentos nesse período, a SMS, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), intensifica as ações preventiva que já são realizadas durante o ano inteiro, a exemplo das visitas domiciliares, desratização e bloqueio de casos de leptospirose.

As equipes também distribuem panfletos e orientam a população sobre alguns cuidados como a verificação de sapatos, peças de roupas e objetos que possam servir de esconderijo para esses animais.

Aedes aegypti

O acúmulo de água também pode ocasionar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, como pontua o gerente do programa de combate às endemias da SMS, Jeferson Santana.

“Recipientes podem acumular a água dessa chuva e isso se torna um perigo para todos, pois logo depois desse tempo, em nossa cidade, o Sol e calor predominam, tornando o ambiente propício. Por isso é muito importante esvaziar qualquer recipiente que acumule água, ficar atento às calhas, vasos de plantas, lixo acumulado em quintais ou lavanderias e tonéis sem a devida proteção”, orienta.

Usuários que apresentem sintomas podem buscar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, além dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Foto ascom SMS