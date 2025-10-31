SAÚDE DE ARACAJU PARTICIPA DE DEBATE SOBRE O FORTALECIMENTO DA REDE FILANTRÓPICA EM SERGIPE

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), participou, nesta sexta-feira, 31, do debate “Parcerias Legislativas e Saúde Filantrópica: Como o apoio parlamentar garante acesso e sustentabilidade”. Promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), a roda de conversa fez parte da programação do 4º Encontro dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Sergipe, e foi realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE).

Com o tema “Gestão Sustentável e Inovação nos Hospitais Filantrópicos: Caminhos para a Eficiência, Qualidade e Humanização”, o evento reuniu gestores, parlamentares e representantes do setor filantrópico para discutir alternativas que fortaleçam instituições responsáveis por mais da metade dos atendimentos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) e por mais de 60% das internações de alta complexidade no país.

Durante o debate, a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou que o alinhamento das emendas parlamentares ao plano municipal de saúde, conforme prevê a Lei Complementar nº 210/2024, tem sido fundamental para otimizar os recursos e direcioná-los a ações que geram impacto direto na vida da população.

“Quando as emendas estão alinhadas ao nosso plano municipal, elas se tornam ferramentas estratégicas de gestão. Graças a essas parcerias, conseguimos ampliar programas e reduzir filas de espera em serviços como oftalmologia e colonoscopia, beneficiando diretamente os usuários do SUS em Aracaju”, ressaltou.

A secretária citou como exemplo o programa Novo Olhar, criado para ampliar o acesso a consultas e cirurgias oftalmológicas, e a retomada dos exames de colonoscopia no Hospital Santa Isabel, que reduziu significativamente a fila de espera, antes superior a 800 dias.

A presidente da Federase, Carolina Teixeira, reconheceu o engajamento da gestão municipal no fortalecimento das parcerias com os hospitais filantrópicos e destacou a importância da presença da SMS no encontro. “A atual gestão da Saúde de Aracaju tem demonstrado sensibilidade e compromisso com a realidade das instituições filantrópicas, reconhecendo o papel essencial que elas exercem na execução das políticas públicas e na assistência à população”, afirmou.

