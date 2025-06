SAÚDE DE ARACAJU REGISTRA OITO OCORRÊNCIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE DURANTE 1º FIM DE SEMANA DO FORRÓ CAJU

Durante o primeiro fim de semana do Forró Caju 2025, realizado na Praça Fausto Cardoso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), assegurou atendimento médico eficiente e gratuito ao público presente.

O serviço beneficiou diretamente os participantes da tradicional festa junina, promovendo cuidado e segurança à população que prestigiou o evento.

Com início na sexta-feira, 30 de maio, e programação que se estenderá por quase 30 dias em diversos bairros da capital, o Forró Caju conta com cobertura completa de primeiros socorros e atendimento emergencial. Para isso, a SMS instalou um Posto Médico estrategicamente localizado, equipado com leito de estabilização, leito de observação e seis poltronas para medicação rápida.

A estrutura para os festejos na Praça Fausto Cardoso contou com equipe de plantão formada por dois médicos, dois enfermeiros e seis técnicos de enfermagem, preparados para responder com agilidade às demandas de saúde do público. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) esteve de forma integrada, com viaturas em campo e equipes de suporte avançado para dar suporte em casos de maior gravidade.

Nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, foram registrados oito atendimentos, com casos relacionados principalmente a sintomas gripais e aferição de sinais vitais. Não houve necessidade de transferências hospitalares, todos os atendimentos foram resolvidos no próprio local e sem ocorrências de alta gravidade.

“A maioria das ocorrências esteve relacionada a queixas clínicas de baixa complexidade. O balanço geral foi positivo, sem registro de intercorrências clínicas relevantes, o que contribuiu para o êxito do evento em termos de segurança e bem-estar da população”, ressaltou coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da SMS, Leilane Araújo.

Ao longo de toda a programação do Forró Caju 2025, a rede municipal de saúde seguirá garantindo a estrutura necessária para garantir um atendimento rápido e eficaz, minimizando riscos e proporcionando segurança aos presentes.

Foto: Ascom/SMS