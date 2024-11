GRIPÁRIO PASSA A FUNCIONAR DAS 7H ÀS 13H, A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 18, EM ARACAJU, INFORMA A SMS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, a partir da próxima segunda-feira (18), o Centro de Atendimento a Síndromes Gripais, o gripário, passa a funcionar de segunda a sexta, das 7h às 13h.

A SMS diz que a mudança de horário de atendimento foi motivada pela baixa procura do serviço e pelo fim da sazonalidade.

“O gripário é um serviço a mais que ofertamos à população que apresente algum sintoma de síndromes gripais, no entanto, nos últimos dois meses, a procura tem sido muito baixa, com uma média de 15 atendimentos por dia, sendo que o fluxo maior é pela manhã. Além disto, chegamos ao fim da sazonalidade, o que nos dá ainda mais tranquilidade em tomar essa decisão”, destaca o secretário municipal da Saúde, João Vitor Burgos.

“Todo trabalho da SMS é baseado em evidência, números e estatísticas e, diante da baixa procura, optamos alterar o funcionamento. É importante frisar que há todo um custo para esse funcionamento, seja com profissionais, com pagamento de horas extras, como com o próprio prédio, com água, luz e demais despesas”, frisa o gestor.

O secretário salienta, ainda, que, além de manter o funcionamento do gripário de segunda a sexta, a Secretaria mantém todas as Unidades de Saúde da Família (USF) em pleno funcionamento. “Em casos mais graves, orientamos a população a procurar os hospitais Fernando Franco (Zona Sul) e Nestor (Zona Norte) que estão aptos a atender e à disposição 24h”, complementa.

