SAÚDE MOBILIZA OS MUNICÍPIOS SERGIPANOS PARA DIA ‘D’ DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE NO PRÓXIMO SÁBADO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio dos municípios sergipanos, realizará no próximo sábado (22), o Dia “D” de Vacinação contra a dengue, com o intuito de reforçar a importância do imunizante contra a doença, causada pelo mosquito transmissor Aedes aegypti.

O ato de abertura oficial do dia “D” acontecerá na Barra dos Coqueiros, das 8h às 16h, na Clínica de Saúde da Família Santa Luzia.

A ação de mobilização ocorrerá nos oito municípios sergipanos que receberam o imunizante: Barra dos Coqueiros, Aracaju, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, São Cristóvão, Santa Rosa de Lima e Itaporanga D’Ajuda. Os postos de saúde estarão abertos para que crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta maior risco de agravamento, possam se imunizar.

A distribuição das doses nos oito municípios foi com base em critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, como o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, além do quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade prevista pelo fabricante.

O esquema vacinal da dengue é feito em duas doses, e o intervalo entre elas é de três meses. O imunizante contra a dengue é tetravalente e pode melhorar a resposta do sistema imunológico, funcionando de forma semelhante à defesa do corpo humano nos casos de infecção.

