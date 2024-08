SES PROMOVE CAMINHADA EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO NA ORLA PARA ENFATIZAR A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio do Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), unidade vinculada à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), promoveu neste sábado, 3, na Orla de Atalaia, uma caminhada em alusão ao Agosto Dourado e a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Os principais objetivos foram chamar a atenção da população sobre a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de idade do bebê e a doação do leite materno ao BLH que é utilizado para alimentar os recém-nascidos prematuros da MNSL.

Segundo a superintendente da MNSL, Lourivânia Prado, o Agosto Dourado é um mês de intensificar as ações para envolver a sociedade, com o foco na amamentação materna. “A criança deve ser amamentada desde o início da vida. Os bebês que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e não conseguem fazer essa amamentação diretamente no peito da mãe, devem ser alimentados com leite humano. Então, é essencial essa ação, neste momento, para divulgação da importância e sensibilização da sociedade para que, além do mês de agosto que é simbólico, consigamos fazer esse movimento durante o ano inteiro”, destacou Lourivânia.

A nutricionista, Jéssica Machado, mãe do pequeno Arthur, disse que o amamentou exclusivamente com o leite materno nos primeiros seis meses de vida. “Eu sei da grande importância do aleitamento materno até por questão da imunidade, toda a parte cognitiva também, é ideal pelas questões de quantidade de vitaminas, minerais e proteínas. O leite materno é considerado o alimento padrão ouro. Então sabemos que ele comporta todos os micro e macronutrientes necessários para todo o desenvolvimento do neném. E estudos também comprovam que o bebê que amamenta consegue ter uma cognição muito maior e ser mais inteligente na fase adulta. Além de que, diminui a chance de ter doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e obesidade”, explicou a nutricionista.

Para Jéssica, um momento como esse dá para perceber a força que a mulher pode ter no momento da amamentação. “A doadora é a mãe que amamenta, então é um público restrito. Em uma ação como essa de hoje, nós conseguimos trazer o público mais próximo para incentivar a amamentação”, concluiu.

Mobilização

O tema do Agosto Dourado deste ano é ‘Amamentação, apoie em todas as situações’. De acordo com a coordenadora do BLH, Bárbara Reis, a ideia de celebrar a Semana Mundial de Aleitamento Materno com um grupo grande de caminhada e corrida é justamente para mobilizar a sociedade quanto à importância do aleitamento materno. “Este ano o tema é muito pertinente porque fala do apoio. Então, aproveitamos esse grupo de corrida para mobilizar a sociedade e chamar a atenção das pessoas sobre a importância da amamentação e suas dificuldades, além de apoiar as mães e toda a rede de bancos de leite” , frisou Bárbara.

O professor de Educação Física, Paulo Vítor Vieira, destacou que a ação é muito importante. “Diversas pessoas não têm conhecimento do Banco de Leite e desse tipo de doação. Dessa forma podemos integrar um pouco mais a sociedade, principalmente o pessoal que realiza a atividade física”, disse o professor.

Foto: Flávia Pacheco