SAÚDE REALIZA MUTIRÃO NA ORLA DA ATALAIA PARA FORTALECER AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza, neste sábado, 8, o Dia D de Combate à Dengue, com um grande mutirão na Orla da Atalaia.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, garantindo mais saúde e segurança para moradores e visitantes da capital.

A atividade contará com a participação de 40 agentes de combate às endemias, que atuarão das 8h às 13h em ações educativas e de bloqueio do vetor. O trabalho inclui orientações à população, inspeções em pontos estratégicos e eliminação de possíveis criadouros.

De acordo com Daniel Nunes, gerente do Programa de Combate às Endemias da SMS, a ação é essencial neste período de alta temporada. “Aracaju tem recebido um grande fluxo de turistas e o bloqueio é uma forma de prevenir as arboviroses, eliminando o mosquito em áreas de grande circulação, como a região onde ocorrerá o Pré-Caju”, explicou.

A SMS reforça que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso do combate ao Aedes aegypti. Medidas simples, como manter caixas d’água bem vedadas, limpar calhas e ralos, lavar recipientes regularmente, usar areia nos pratos de plantas e descartar corretamente o lixo, fazem toda a diferença.

