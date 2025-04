SAÚDE RESSALTA IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO CONTRA A SÍNDROME DE BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO

Com a chegada do ‘Abril Verde’, campanha voltada à prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) traz um alerta sobre os cuidados com a saúde mental devido ao esgotamento profissional.

Neste sentido, é importante que as pessoas estejam atentas aos sinais que o corpo apresenta para prevenção e cuidados relacionados à Síndrome de Burnout.

A Síndrome de Burnout, conforme definida pela Classificação Internacional de Doenças (CID), é uma condição resultante do estresse crônico no trabalho. O Burnout ocorre exclusivamente no contexto profissional e é caracterizado por exaustão extrema, esgotamento, falta de interesse no trabalho e esvaziamento de sentido. Além disso, os grupos mais suscetíveis a desenvolver essa síndrome são profissionais da área da saúde, educação e segurança pública que trabalham na linha de frente do cuidado.

Segundo o psicólogo e apoiador institucional do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Sergipe (Cerest/SE), Elder Magno Freitas, quem adoece de Burnout são profissionais que se envolvem muito com o trabalho e não se desconectam das atividades laborais. “Cultivar ou retomar outras atividades geradoras de prazer ou que quebrem a rotina de trabalho se demonstrou muito eficaz na prevenção e no enfrentamento do Burnout”, ressalta.

O psicólogo pontuou, ainda, que uma forma de prevenir essa condição dentro das instituições, pode ser a criação de uma cultura de comunicação clara e ampliada, com rotina de devolutivas para os colaboradores; treinamento de lideranças com foco na comunicação, cooperação e desenvolvimento de equipes; programas e ações de valorização do trabalhador e trabalhadora; estímulo ao apoio mútuo intra equipe; e estímulo às pausas dentro e fora da jornada.

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Sergipe (Cerest/SE) tem feito ações para promover a saúde mental da população desde o ‘Janeiro Branco’, campanha que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população a partir da prevenção de doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.

Para o mês de abril, foram previstas algumas ações de conscientização à saúde mental e emocional da população trabalhadora, a partir de ações de promoção de ambientes saudáveis e positivos de trabalho. Foram programados grupos e palestras com a Fundação Renascer, curso de gestão de riscos psicossociais com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), realização das Conferências Municipais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CMSTT), que tem como tema: ‘A saúde do trabalhador como direito humano’, incluindo diretamente a pauta da saúde mental: ‘violências no trabalho’; e o podcast com a Funesa sobre Prevenção e Enfrentamento do Burnout, idealizado pelo projeto Saúde Mental Todo Dia da SES.

Foto: Flávia Pacheco