SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROMOVE A SEGUNDA EDIÇÃO DA “TARDEZINHA DO ENEM PARA FORTALECER A RETA FINAL

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni), realiza, como parte das ações de intensificação da preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a segunda edição da Tardezinha do Enem, no dia 17 de outubro, às 15 horas, na Universidade Tiradentes (Unit), localizada no bairro Farolândia, em Aracaju. O encontro é voltado para um público de cerca de 600 estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino e para os alunos matriculados no Pré-Uni do Governo de Sergipe.

Nesta edição da Tardezinha do Enem, serão abordados todos os componentes que compõem as áreas do conhecimento cobradas na prova. Os articuladores tratarão dos conteúdos que mais caem no exame, além de estratégias para a resolução de questões e para uma melhor organização do tempo durante a aplicação da prova.

A Tardezinha do Enem é a penúltima ação na reta final de preparação para o exame. Logo após, no dia 7 de novembro, acontecerá o maior evento de preparação para o Enem realizado pelo Governo do Estado, por meio da Seed: a Revisão Final. A ação será a última atividade preparatória e também oferecerá atendimento psicossocial e resolução de questões com os estudantes nos dias que antecedem a prova. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, na capital sergipana. Além disso, as revisões semanais continuam acontecendo nos polos do Pré-Uni.

A coordenadora do Pré-Uni, Gisele Pádua, reforça que, faltando menos de quatro semanas para a prova, é fundamental que os estudantes revisem e avaliem os conteúdos em que mais precisam de reforço. “Essa reta final de preparação antes da prova requer um planejamento muito cuidadoso, principalmente em relação ao ritmo e à rotina de estudos. Mas também é crucial que os alunos revisem o simulado online para identificar as áreas em que têm mais dificuldade e foquem na resolução de questões específicas. É essencial ainda que esses estudantes cuidem da alimentação e mantenham uma boa rotina de sono, para que a ansiedade antes da prova não os atrapalhe nesse momento tão importante”, ressalta.

A preparação para o Enem, por meio do Programa Pré-Universitário, começou no mês de março e, até o momento, já foram realizados cinco aulões de atualidades e redação, um simulado online, um simulado presencial e quatro revisões nas áreas do conhecimento, além das oficinas de redação que ocorreram ao longo do ano nos polos do Pré-Uni e nas escolas da rede pública estadual de ensino.

Foto: Ascom/Seed