SECRETARIA DA SAÚDE ABRE DEZEMBRO VERMELHO COM OFERTA DE TESTES RÁPIDOS E ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesse domingo, 1º, Dia Mundial de Luta contra a Aids, a abertura da campanha Dezembro Vermelho. A ação aconteceu na Praia da Cinelândia, em Aracaju, onde foram ofertados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais B e C, bem como orientações à população e entrega de folhetos informativos.

O Dezembro Vermelho é o mês voltado para a conscientização, prevenção e promoção do tratamento precoce da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) e de outras infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com a referência técnica do Programa IST/Aids, Almir Santana, o momento foi de levar mais informação à população.

“O mês de dezembro tem dois focos: para aqueles que não têm HIV e os que têm. Por isso, disponibilizamos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais como forma de prevenção. Em caso de reagente positivo, o paciente é imediatamente encaminhado para o lugar de tratamento. Outro fator de prevenção que destacamos são os medicamentos que constituem a Profilaxia Pré- Exposição (Prep) e a Profilaxia Pós Exposição (PEP) como medidas preventivas. Além disso, reforçamos a importância do respeito às pessoas que vivem com o vírus para deixarmos de lado todo o preconceito em torno desse assunto”, frisou Almir Santana.

Conscientização

Além dos testes rápidos, foram disponibilizados preservativos femininos e masculinos, bem como géis lubrificantes. A estudante Bruna Gabrielly aproveitou a ação para realizar seu teste rápido. “É preciso tomar cuidado com a nossa saúde e, principalmente, com a do nosso parceiro. Pois assim não transmitimos doenças nas relações sexuais. Por isso é tão importante participar de ações como essas para que, caso dê positivo, se procure um tratamento o quanto antes”, disse.

O recepcionista Ryan Nicolas, de 22 anos, considerou a ação como essencial para o público jovem. “A Cinelândia é um local frequentado por jovens de todas as idades e por isso é tão importante a gente estar sempre cuidando da saúde, para que possamos nos prevenir contra as doenças”, destacou.

Acendimento das luzes

Na ocasião, também houve um ato de solidariedade entre os profissionais da saúde e pessoas que vivem com HIV. O encontro marcou o acendimento da iluminação nos Arcos da Orla da Atalaia em alusão à campanha Dezembro Vermelho. A dona de casa Maria de Fátima Souza, de 66 anos, relatou a luta contra o preconceito.

“Vivemos uma batalha contra o preconceito e por isso precisamos cada vez mais aumentar o volume de informações sobre esse assunto. Por isso aconselho as pessoas irem em busca dos testes para que, caso tenham o vírus, façam o diagnóstico precocemente. É um mês de reflexão e promoção da prevenção, mas a batalha contra o HIV acontece em todos os meses”, salientou.

ASN – Foto: Flávia Pacheco